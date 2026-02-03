Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Forze dell’ordine, presidente Fontana: istituzioni dalla loro parte

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni alle Forze dell'ordine

A Palazzo Pirelli il Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica

“Le istituzioni devono sempre stare al fianco delle Forze dell’ordine. A ogni livello, partendo da quello politico, non bisogna lasciare crepe o dubbi che consentano a quelli che, non esito definire delinquenti, utilizzano ogni occasione buona per scagliarsi contro poliziotti, carabinieri, donne o uomini in divisa”. Con queste parole il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha reso omaggio agli agenti, in occasione del ‘Giorno della Memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del dovere’, a margine della cerimonia che si è svolta oggi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli.

Inaccettabile la violenza contro le Forze dell’ordine al servizio delle istituzioni

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito la solidarietà e la vicinanza delle istituzioni alle Forze dell'ordine“Quest’anno la celebrazione arriva a pochi giorni di distanza dai gravissimi episodi di Torino e di molte altre inaccettabili situazioni – ha aggiunto in aula il presidente Fontana – dove abbiamo assistito ad atti di violenza nei confronti di chi serve le istituzioni e lavora ogni giorno a tutela della legalità e della sicurezza della comunità. Prendere a martellate un poliziotto non è un atto rivoluzionario, ma un atto di vigliaccheria. A questi agenti va tutta la nostra solidarietà. Con un messaggio forte e chiaro: noi saremo sempre dalla loro parte”.

“Ecco perché – ha concluso Fontana – noi dobbiamo instillare nei giovani princìpi di rispetto della legalità e dei valori Costituzionali. E, ancora, non far finta di non vedere che, troppe volte, i rappresentanti delle Forze dell’ordine sono lasciati soli”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima