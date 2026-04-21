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Commemorazione Monguzzi, La Russa: persona dai modi eleganti e gentili

Per la scomparsa di Carlo Monguzzi (nella foto Ansa) il cordoglio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'intera Giunta

Il ricordo in Consiglio regionale: metteva al primo posto il rispetto e il dialogo

“Era una persona combattiva, che difendeva con forza i suoi principi e le sue idee, rispettando le posizioni degli avversari politici e mettendo al primo posto il dialogo”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa in occasione della commemorazione, tenutasi martedì 21 aprile 2026 nell’aula del Consiglio della Regione Lombardia, dell’ex consigliere Carlo Monguzzi, eletto nel parlamento lombardo per la prima volta nel 1990 nelle fila dei Verdi Arcobaleno.

foto generica assessore larussa che commenta morte Monguzzi nel comunicato

La Russa: condividevamo la capacità di andare al di là degli stereotipi

Monguzzi – ha aggiunto l’assessore La Russaera una persona gentile e dai modi eleganti, e, anche nei momenti in cui il confronto raggiungeva dei punti di tensione e il dibattito si faceva più acceso, puntava sempre sul confronto democratico, l’ascolto e il rispetto totale di chi aveva posizioni diverse dalle sue”.

“Nonostante provenissimo da due tradizioni politiche diametralmente opposte, condividevamo la capacità di andare al di là degli stereotipi e  di mettere al centro la politica intesa come uno scontro leale tra avversari che si rispettano”.

@in evidenza foto Ansa

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