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Pubblicata la gara per la realizzazione della Variante di Goito

L’avvio dei lavori è previsto per febbraio 2027

Un nuovo passo avanti verso la realizzazione della Variante di Goito (Mantova). È aperta la procedura per l’affidamento dei lavori della nuova infrastruttura lungo la ex strada statale 236. L’opera strategica, finanziata interamente da Regione Lombardia con 134,7 milioni di euro a valere sul ‘Piano Lombardia‘, punta a migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione nel Mantovano. Il bando di gara per la Variante di Goito, predisposto da Concessioni autostradali lombarde (Cal) e pubblicato martedì 30 giugno, resterà aperto fino al 5 agosto 2026 per la presentazione delle offerte.

Terzi: l’obiettivo è restituire ai cittadini e alle imprese una viabilità più sicura

“Con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della Variante di Goito – evidenzia l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – manteniamo un impegno concreto assunto con il territorio. Regione Lombardia ha fatto la propria parte assicurando tutte le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera, come dimostra da ultimo l’integrazione di 9,8 milioni di euro stanziati a giugno 2026. Concessioni autostradali lombarde ha bandito la gara nei tempi programmati e questo ci consente prevedere la consegna dei lavori a febbraio 2027. L’obiettivo è restituire ai cittadini e alle imprese una viabilità più sicura, alleggerendo il traffico nel centro abitato e migliorando significativamente la fluidità della circolazione lungo un collegamento strategico tra le province di Mantova e Brescia“.

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