Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico
  • Ottimizzato per il web da: Simone Basilico

Gaza; altri tre piccoli pazienti accolti in Lombardia, in totale 28

In foto un operatore di AREU insieme ad uno dei bambini atterrati da Gaza a Milano per cure mediche: prosegue l’impegno di Regione Lombardia

Bertolaso: Regione fa la sua parte garantendo cure immediate e specialistiche

Sono due bimbe di 3 e 5 anni e un bimbo di 6 i piccoli pazienti arrivati nella giornata di mercoledì 5 novembre 2025 all’aeroporto di Milano Linate, a bordo di un velivolo Boeing 767 dell’Aeronautica Militare proveniente da Eilat. Con loro le famiglie: in totale 17 persone, oltre a un altro bambino destinato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

AREU accoglie in Lombardia altri pazienti da Gaza

Ad accoglierli sulla pista i team sanitari dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della LombardiaAREU che hanno effettuato una prima valutazione clinica sottobordo e predisposto il trasferimento immediato verso le strutture più indicate per assicurare ai piccoli trattamenti tempestivi e mirati.

In foto un operatore di AREU insieme ad uno dei bambini atterrati da Gaza a Milano per cure mediche: prosegue l’impegno di Regione LombardiaUna bambina di 3 anni sarà curata per una cardiopatia all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo; un’altra di 5 anni, con una ferita da esplosione, è stata accolta dall’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano. Un bambino di 6 anni è stato trasferito all’Ospedale del Ponte di Varese per il trattamento di una patologia addominale.

Con questo arrivo, salgono a 28 i bambini presi in carico dalla Lombardia dall’inizio dell’anno, insieme a 86 familiari, grazie a un lavoro di rete che coinvolge Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri della Difesa, Interno e Affari Esteri, Dipartimento della Protezione Civile, Regione Lombardia, AREU e le strutture ospedaliere regionali, in collaborazione con la CROSS di Pistoia per l’attivazione delle missioni MEDEVAC (Medical Evacuation).

Le Prefetture lombarde sono coinvolte nei percorsi di regolarizzazione e riconoscimento dello status giuridico delle persone assistite.

Solidarietà dei lombardi segnale di grande umanità

In foto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, intervenuto a sostegno del lavoro di Regione Lombardia per i bambini di Gaza“Anche oggi la Lombardia – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – ha fatto la sua parte nell’accogliere tre piccoli pazienti provenienti da Gaza, garantendo cure immediate e specialistiche grazie al lavoro straordinario dei nostri sanitari e di Areu”.

“Non ci fermiamo solo alla parte relativa all’assistenza e cure – ha concluso Bertolaso , con la raccolta fondi attivata insieme a Fondazione Progetto Arca vogliamo accompagnare questi bambini e le loro famiglie anche nel ritorno alla normalità. La solidarietà che stiamo ricevendo dai cittadini lombardi è un segnale di grande umanità e responsabilità”.

La raccolta fondi promossa da Regione Lombardia insieme a Fondazione Progetto Arca, che ha già superato i 90.000 euro, consente di garantire ai bambini e alle loro famiglie beni essenziali e materiali per ricominciare una quotidianità fatta di normalità: vestiti, libri, giochi, supporto scolastico.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima