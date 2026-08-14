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Crollo del ponte Morandi, a Genova la commemorazione delle vittime

commemorazione vittime del crollo del ponte Morandi di Genova

Assessore Comazzi a Genova: ricordo delle vittime resta vivo e doloroso Tra i 43 morti anche la dipendente di Regione Lombardia Angela Zerilli

L’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi ha partecipato a Genova, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla cerimonia in ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.

La commemorazione, durante la quale è stato esposto il Gonfalone di Regione Lombardia, si è svolta presso la Radura della Memoria, nell’area sottostante il Ponte Genova San Giorgio, e ha avuto il suo momento più solenne alle 11.36, ora esatta della tragedia, con un minuto di silenzio.

Assessore Comazzi: una delle pagine più dolorose della storia recente del Paese – “A otto anni da quel tragico 14 agosto – ha dichiarato l’assessore Comazzi – il ricordo delle 43 vittime resta vivo e doloroso. Oggi siamo qui per stringerci ancora una volta alle loro famiglie e alla città di Genova, profondamente segnata da una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. Come rappresentante di Regione Lombardia desidero rivolgere un pensiero particolare ad Angela Zerilli, funzionaria regionale e residente a Corsico, nell’area metropolitana di Milano, che in quella drammatica circostanza perse la vita. Il suo ricordo appartiene alla nostra comunità e continua ad accompagnare tutti coloro che l’hanno conosciuta e stimata”.

“Commemorare le vittime – ha proseguito l’assessore – significa anche rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché la sicurezza, la manutenzione e il controllo delle infrastrutture siano sempre considerati una priorità assoluta. La memoria non può limitarsi al raccoglimento: deve tradursi in responsabilità, attenzione e azioni concrete”.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, anche il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ed Egle Possetti, rappresentante del Comitato dei parenti delle vittime. (LNotizie)

red
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