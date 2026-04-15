SOSTEGNO ALLA RETE DI SPORTELLI PER AIUTARE LE PERSONE ANZIANE AD ACCEDERE AL SISTEMA DEI SERVIZI

ASSESSORE LUCCHINI: RAFFORZIAMO RETE SOCIALE E COESIONE DELLE COMUNITÀ PER AFFRONTARE LE FRAGILITA’

(LNews-Milano, 15 apr) Regione Lombardia ha sottoscritto l’Accordo di collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti ETS, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia delle politiche sociali e migliorare l’accesso ai servizi per le persone in condizioni di fragilità.

L’intesa punta a valorizzare l’offerta pubblica esistente, aumentandone la conoscenza, l’accessibilità e l’integrazione attraverso lo sviluppo di una rete di sportelli di prossimità territoriale, che risulteranno inseriti all’interno del programma dell’Alleanza per la Grande Età, focalizzato sulla città di Milano, in grado di intercettare i bisogni dei cittadini e accompagnarli nell’accesso alle misure disponibili.

L’accordo si inserisce nel quadro delle politiche regionali per il sostegno alla persona e alla famiglia e promuove un modello di collaborazione tra pubblico e Terzo Settore, basato su condivisione, integrazione e co-progettazione degli interventi.

“La collaborazione con Fondazione Ravasi Garzanti rappresenta un esempio concreto di come sia possibile rafforzare il sistema dei servizi attraverso sinergie con il Terzo Settore”, ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini. “Il nostro obiettivo – ha spiegato – è rendere i servizi sempre più accessibili e vicini alle persone, soprattutto a quelle in condizioni di fragilità. La rete di sportelli di prossimità ci consentirà di intercettare anche i bisogni sommersi e di accompagnare cittadini e famiglie nell’accesso alle opportunità offerte dal sistema pubblico”.

“Vogliamo costruire un sistema sempre più integrato, in cui istituzioni, enti del Terzo Settore e comunità lavorano insieme per rispondere in modo più efficace alle nuove fragilità sociali. Questa collaborazione va esattamente in tale direzione”, ha concluso l’assessore Lucchini.

“Questo accordo – ha dichiarato Mario Cera, Presidente di Fondazione Ravasi Garzanti ETS – riconosce il lavoro che Fondazione Ravasi Garzanti sviluppa da anni a favore delle persone anziane e delle loro famiglie, soprattutto quelle più fragili e in difficoltà. Molte persone anziane faticano ad accedere ai servizi perché non sanno come trovarli: gli sportelli nascono per colmare esattamente questo divario, portando orientamento e supporto capillarmente nei territori”.

L’accordo non prevede oneri economici diretti per Regione Lombardia e si fonda sulla valorizzazione delle risorse e delle competenze già presenti, in un’ottica di innovazione e sostenibilità delle politiche sociali. (LNews)

red