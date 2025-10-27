LNews-Foto/Video. GREEN BUILDING FORUM, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE COMAZZI: OK A SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE, MA SENZA PERDERE DI VISTA TEMATICHE SOCIALI ED ECONOMICHE

+++LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO+++

(LNews – Milano, 27 ott) ‘Green building forum’, ovvero una giornata di approfondimento per affrontare la sfida climatica, ambientale, economica e sociale, attraverso un’azione coordinata tra governi, imprese, professionisti e associazioni, per garantire città più vivibili, sicure, inclusive e sane. All’appuntamento, organizzato all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, sono interventi, fra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

“La sostenibilità ambientale – ha detto il presidente Fontana – è un obiettivo prioritario, ma deve essere perseguita con gradualità, in modo da salvaguardare anche l’economia. Serve una sostenibilità concreta, non ideologica – ha spiegato il presidente – che tenga conto della realtà dei territori e delle loro specificità”.

“L’approccio della Regione – ha sottolineato – è improntato alla compatibilità tra sviluppo e tutela dell’ambiente. Nel nostro piano regionale abbiamo inserito l’obiettivo di sviluppare le energie rinnovabili, ma valutando attentamente le condizioni reali e le possibilità effettive di ciascun territorio. Non possiamo pensare alla sostenibilità assolutamente demagogica portata avanti dell’Europa che ha creato danni. Fortunatamente oggi vediamo qualche piccolo ma importante passo indietro, con l’apertura, ad esempio, sul biocarburante che fino a qualche tempo fa veniva escluso”.

Fontana ha quindi evidenziato la collaborazione in corso con il Politecnico di Milano. “Abbiamo chiesto al Politecnico – ha precisato – di elaborare una mappa delle ipotesi energetiche per la Pianura Padana, considerando solare, biomasse e tutte le fonti che possano rappresentare una risposta coerente e sostenibile. Serve un mix energetico compatibile con le esigenze ambientali e con lo sviluppo economico del territorio”.

Tra gli obiettivi del Forum anche quello di contribuire a guidare concretamente la realizzazione di un futuro sostenibile, dove edifici e spazi urbani siano scenari di benessere, connessione e di nuove possibilità per le generazioni presenti e future.

“La sostenibilità ambientale – ha chiosato l’assessore Comazzi – è quella che intende Regione Lombardia , cioè la sostenibilità che si accompagna anche a quella sociale e a quella economica. Regione Lombardia anche da questo punto di vista, è un’ eccellenza in Italia. Noi siamo i primi aver approvato una legge sul consumo di suoli, primi ad aver approvato una legge sulla rigenerazione urbana e quindi siamo i primi anche per certificazioni energetiche in Italia e anche a livello europeo”.

Nel panel del forum figure di spicco della politica, dell’imprenditoria e dell’economia. Tra loro il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del ministro del Turismo Daniela Santanchè. (LNews)

