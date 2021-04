L’assessore al Territorio e alla Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha fatto visita al nuovo centro vaccinale, l’hub di Vigevano (Pv), situato all’interno del Centro commerciale ‘Il Ducale’. Qui ha incontrato e ringraziato i numerosi volontari della Protezione civile impegnati insieme agli operatori sanitari nella lotta al Covid-19.

Hub vaccinali, l’assessore Foroni: logistica ok a Vigevano

“Ho riscontrato – ha commentato l’assessore Foroni – un’ottima organizzazione all’interno della struttura, soprattutto a livello logistico. Fattore che reputo comune ai tantissimi altri hub vaccinali del nostro territorio che ho avuto modo di visitare nelle ultime settimane”.

Impegno senza sosta dei volontari

“Anche questa volta – ha aggiunto Foroni – ho voluto ringraziare i volontari della Protezione civile, in questo caso nell’hub vaccinale di Vigevano, che lavorano senza sosta per garantire l’efficacia della macchina organizzativa relativa alla prenotazione e somministrazione dei vaccini”. “Sono i primi – ha continuato – a rappresentare un supporto importante per il nostro sistema sanitario. A dimostrazione che la grande sinergia esistente tra il mondo del volontariato e quello della sanità sta funzionando”.

Organizzazione sempre migliore

“Dalle visite effettuate esco confortato – ha sottolineato Foroni – perché vedo una organizzazione che si sta affinando sempre più. Inoltre a una grande sinergia tra medici, volontari, personale infermieristico e amministrativo”.

La visita

Dopo la conferenza stampa a cui hanno preso parte, oltre a Foroni, anche il parlamentare Alessandro Cattaneo e i consiglieri regionali Ruggero Armando Invernizzi e Giuseppe Villani, è seguita una breve visita al centro e alle postazioni vaccinali, insieme al primo cittadino di Vigevano, Andrea Ceffa e all’assessore comunale alla Protezione civile, Andrea Sala.

