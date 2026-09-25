Con progetto HUMAN persona al centro della trasformazione digitale

Nuova tappa del tour fra le imprese più avanzate della Lombardia, organizzato dall’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. L’assessore ha visitato a Pessano con Bornago (MI) Balance System, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per l’automazione industriale, il controllo dei processi produttivi e la trasformazione digitale nella manifattura.

Fermi: qui per vedere risultati nostro sostegno economico

“Questo tour – ha spiegato Fermi – nasce per vedere i risultati dei nostri finanziamenti, che sostengono progetti di filiera da cui nascono a loro volta nuove filiere. Siamo oggi in questa azienda straordinaria che nasce da una necessità che diamo per scontato: il bilanciamento di qualsiasi attrezzo, automobile, elettrodomestici, e ogni dispositivo che abbia bisogno di equilibrature per evitare vibrazioni”.

“Un’azienda con 50 anni di vita che è cresciuta con clienti in tutto il mondo – ha aggiunto l’assessore -. Visitandola ti rendi conto quanti studi importanti vi siano dietro a ogni piccolo progresso raggiunto per garantire il comfort, in casa o in automobile. Il progetto che abbiamo finanziato va in questa direzione, poi l’azienda ha partecipato ad altre misure di finanziamento necessarie per stimolare sviluppo e crescita”.

Progetto di partenariato pubblico-privato

L’azienda di Pessano ha ottenuto finanziamenti grazie a un bando. HUMAN-HUman-oriented MANufacturing Solutions è un progetto di partenariato pubblico-privato finanziato da Regione Lombardia che pone la persona al centro della trasformazione digitale dell’industria. Cuore del progetto un Hub territoriale stabile per la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca e stakeholders del territorio. Per favorire la condivisione di tecnologie, competenze e conoscenze avanzate nell’ambito dell’Industria 4.0.

Il progetto HUMAN ha dato vita a Humans Hub, un ecosistema dedicato alla diffusione della cultura ‘human-centered’, che considera il capitale umano un elemento strategico dei processi produttivi digitali. L’iniziativa mira a supportare in particolare le micro, piccole e medie imprese lombarde nell’adozione di tecnologie innovative progettate attorno ai bisogni delle persone che operano nei contesti produttivi.

Un caso emblematico

HUMAN rappresenta un esempio significativo dell’approccio lombardo all’innovazione, che coniuga sviluppo tecnologico e valorizzazione del capitale umano. Attraverso la creazione di un hub ‘collaborativo’ e l’introduzione di soluzioni orientate alla centralità della persona, il progetto dimostra come la trasformazione digitale possa diventare uno strumento per rendere le imprese più competitive, sostenibili e capaci di affrontare le sfide della manifattura del futuro.

Bando di riferimento: Call Hub Ricerca e Innovazione

La Call Hub Ricerca e Innovazione è un bando promosso da Regione Lombardia per finanziare progetti strategici di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con l’obiettivo di potenziare innovazione e trasferimento tecnologico sul territorio. Il bando sostiene grandi progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da partenariati tra imprese e organismi di ricerca.

Nel bando sono stati coinvolti più di 200 partner: 45 grandi imprese, 102 MPMI, 57 organismi di ricerca, per un totale di 33 progetti di eccellenza selezionati. Progetti che Regione Lombardia ha finanziato erogando un contributo complessivo di 114,5 milioni di euro.