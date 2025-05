“Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della Regione Lombardia per la tragica scomparsa dell’insegnante che ha perso la vita nell’incidente avvenuto in una galleria a Lomazzo, in provincia di Como. L’impatto, tra un camion e lo scuolabus che trasportava gli alunni della Primaria di Cazzago Brabbia (Varese), in gita scolastica”.

Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

“Alla famiglia della donna, all’intera comunità scolastica e ai genitori dei bambini coinvolti – aggiunge – va il mio pensiero e la mia più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Incidente scuolabus a Lomazzo, il cordoglio della Regione Lombardia

“Sul posto – conclude – sono intervenuti Areu, sette ambulanze, diverse automediche, l’elisoccorso di Como, numerose squadre dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine. Desidero ringraziare tutte le donne e gli uomini impegnati nei soccorsi che, con prontezza e professionalità, hanno messo in sicurezza e rassicurato i piccoli passeggeri”.

Tragedia che colpisce nel profondo

“La notizia della tragica scomparsa di un’insegnante ci colpisce profondamente e lascia anche un dolore indelebile in tutta la comunità.

Si tratta di una tragedia che colpisce nel profondo e che richiama l’importanza e il valore di chi ogni giorno si dedica con responsabilità e passione all’educazione dei nostri giovani”.

Lo dice esprimendo anche “le più sentite condoglianze ai familiari e ai cari della vittima” l’assessore all’Istruzione e Formazione Simona Tironi,