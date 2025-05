L’accordo in tema di energia nucleare, primo del genere in assoluto, verrà sottoscritto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e da AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica).

L’accordo sul nucleare tra Lombardia e AIEA

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana aprirà domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 11, in Sala Biagi di Palazzo Lombardia, i lavori del convegno ‘Tecnologie nucleari e applicazioni per un futuro sostenibile’ che, con varie sessioni di approfondimento si protrarrà fino alle ore 15. Subito dopo, porterà il suo indirizzo di saluto Giorgio Silli, sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’evento a Palazzo Lombardia

Il presidente Fontana e il direttore generale dell’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) Rafael Mariano Grossi discuteranno di ‘Geopolitica e sicurezza energetica. Scenari, strategie e sfide globali per un futuro energetico sostenibile’ insieme a Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico, e, tra gli altri, Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, Guido Brusco, direttore generale Risorse naturali Eni, Nicola Monti, ad Edison.

Alle 12,35, la sottoscrizione dell’accordo

Alle 12.35 è in programma la firma dell’accordo tra AIEA e Regione Lombardia, il primo del genere in assoluto, che sarà sottoscritto dal presidente Fontana.

Alle 13, gli interventi del sottosegretario Cattaneo e degli assessori Beduschi e Maione

Alle 13, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo introdurrà i momenti di approfondimento che caratterizzeranno le tavole rotonde in programma su ‘Salute’, ‘Agricoltura e Ambiente’, con gli interventi degli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e parteciperà alla sessione dedicata ‘Cooperazione internazionale e trasferimento di conoscenze’ , con un focus sul trasferimento di tecnologie e applicazioni verso i Paesi in via di sviluppo.

Tutte le informazioni sul convegno

Ulteriori informazioni e programma completo a questo link. Utilizzare l’ingresso N4 per raggiungere Sala Biagi di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano).