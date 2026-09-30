Da giovedì 1 ottobre 2026 è attivo il bando di Regione Lombardia che mette a disposizione 1,5 milioni di euro per sostenere il pluralismo dell’informazione locale, con un incremento del 50% delle risorse rispetto alla precedente edizione. Il fondo, previsto dalla legge regionale 8/2018, è rivolto alle emittenti radiofoniche e televisive e alle testate giornalistiche online che operano a livello locale.

Fontana: un presìdio fondamentale per i territori

“Con questo provvedimento – ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – rafforziamo concretamente il nostro impegno a tutela del pluralismo e dell’indipendenza dell’informazione locale. Le emittenti radiotelevisive e le testate giornalistiche online rappresentano un presìdio fondamentale per le comunità, raccontano quotidianamente i territori e garantiscono ai cittadini un’informazione di prossimità, libera e capillare. L’aumento delle risorse conferma la volontà di Regione Lombardia di sostenere un comparto strategico per la vita democratica delle nostre comunità”.

Alparone: più risorse e tempi certi

“Abbiamo incrementato del 50% la dotazione finanziaria del bando, portandola a 1,5 milioni di euro – ha sottolineato il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanze, Marco Alparone – con l’obiettivo di rafforzare il sostegno all’editoria locale e rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze degli operatori. L’approvazione anticipata dei criteri ha consentito di dare certezze sulle risorse disponibili e di favorire una programmazione più efficace delle attività, con l’obiettivo di completare l’iter amministrativo e la liquidazione dei contributi entro il corrente esercizio finanziario”.

Pronti 1,5 milioni per radio, televisioni e testate online

La dotazione complessiva del bando ammonta a 1.500.000 euro, così ripartiti:

Linea A – Emittenti radiofoniche e televisive locali: 1.200.000 euro, di cui 976.700 euro destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale e 223.300 euro alle emittenti radiofoniche;

– Emittenti radiofoniche e televisive locali: 1.200.000 euro, di cui 976.700 euro destinati alle emittenti televisive operanti in ambito locale e 223.300 euro alle emittenti radiofoniche; Linea B – Testate giornalistiche online locali: 300.000 euro.

Premialità per informazione e contenuti di pubblico interesse

Oltre ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge regionale, la valutazione delle domande terrà conto di specifici criteri premiali riferiti all’attività informativa svolta tra l’1 gennaio e il 30 settembre 2026.

Tra le novità dell’edizione 2026 figurano specifiche premialità per le emittenti radiotelevisive che trasmetteranno, anche al di fuori dei tradizionali spazi informativi, contenuti istituzionali di pubblico interesse realizzati da Lombardia Notizie TV, la web tv dell’Agenzia di stampa della Regione Lombardia. Sono previste inoltre premialità per le testate giornalistiche online che pubblicheranno contenuti informativi prodotti da Lombardia Notizie, contribuendo ad ampliarne la diffusione e a favorire una conoscenza più capillare delle iniziative, dei servizi, dei bandi e delle opportunità promosse da Regione Lombardia.

Domande fino al 23 ottobre

Le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma ‘Bandi e Servizi’, dalle ore 10 di domani, 1 ottobre 2026, alle ore 12 del 23 ottobre 2026.

Il testo completo del bando e tutte le informazioni per la presentazione delle domande sono disponibili sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia.