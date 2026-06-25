Nel bacino del Po l’esercitazione nazionale di Protezione civile

È partita giovedì 25 giugno 2026 la fase operativa di ‘EXE PO 2026‘, l’esercitazione nazionale di Protezione civile dedicata alla gestione del rischio idrogeologico e idraulico nell’intero bacino del fiume Po.

L’esercitazione è promossa dal Dipartimento della Protezione civile e vede impegnate, oltre a Regione Lombardia, anche le regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, in collaborazione con Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, le Prefetture territorialmente competenti, i Vigili del Fuoco, i comuni rivieraschi lungo l’asta del Po e la Fondazione Eucentre. La simulazione ha l’obiettivo di mettere alla prova il sistema di Protezione civile di fronte ad un’ipotetica piena straordinaria del Po sull’esempio dell’alluvione che, nell’ottobre del 2000, colpì duramente il nord-ovest dell’Italia.

L’esercitazione di Protezione civile nel bacino del Po

L’esercitazione proseguirà fino al 27 giugno 2026 e coinvolgerà, in Lombardia, le province di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e Varese (solo per IT-alert) impegnando complessivamente 300 volontari. Un’occasione preziosa per testare e verificare i flussi di comunicazione, i modelli di intervento, il sistema di allertamento nazionale e regionale e il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali, consentendo di verificare la sinergia del Servizio nazionale della Protezione civile, a fronte di uno scenario meteorologico e idraulico complesso e su scala interregionale.

Lo scenario ‘simulato’ di IT-alert in due dighe

Nel corso dell’esercitazione sono previsti diversi scenari operativi ‘simulati’ sui territori. In Lombardia particolare attenzione sarà rivolta a testare il sistema nazionale di allarme pubblico IT-alert sul rischio specifico ‘collasso grandi dighe’. Saranno coinvolte, in due distinte giornate, le aree della diga di Porto della Torre (Varese), con il Comune di Somma Lombardo, e della diga di Salionze (Mantova), tra i comuni di Monzambano e Ponti sul Mincio.

Il treno sanitario nella stazione di Poggio Rusco (Mantova)

Nel corso dell’esercitazione è prevista anche l’attivazione del treno sanitario, iniziativa realizzata in collaborazione con Areu, Agenzia regionale emergenza e urgenza, e FS, Ferrovie dello Stato. Il treno sanitario nella giornata del 26 giugno 2026 partirà dalla stazione Centrale di Bologna e raggiungerà la stazione ferroviaria di Poggio Rusco (MN) per la simulazione del trasferimento e dell’accoglienza in sicurezza dei “pazienti” evacuati dal vicino ospedale di Pieve Coriano, tramite l’impiego di figuranti.

‘EXE PO 2026’ rappresenta anche un’importante occasione formativa per operatori, tecnici e volontari di Protezione civile e per sensibilizzare la popolazione residente nelle aree limitrofe al fiume Po sui comportamenti corretti da adottare in caso di rischio alluvione.

La Russa: la prevenzione passa anche della preparazione

“Questa esercitazione – sottolinea l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – rappresenta un’opportunità strategica per verificare la capacità del sistema lombardo di Protezione civile di rispondere in modo coordinato ed efficace a scenari complessi, come una piena straordinaria del fiume Po”.

“La prevenzione – prosegue La Russa – passa anche dalla preparazione: testare procedure, flussi di comunicazione, modelli e strumenti di allertamento significa rafforzare concretamente la tutela dei cittadini e dei territori. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari della Protezione civile impegnati che, come di consueto, si sono messi a disposizione con passione e generosità”.