Parchi lombardi, 4,6 milioni per manutenzione e riqualificazione

La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, ha approvato una delibera che stanzia 4,6 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi e di recupero e riqualificazione di strade, sentieri, sedi e centri visita compresi all’interno dei confini di 23 parchi lombardi.

Parchi regionali: una delle ricchezze della Lombardia

“I parchi regionali – ha spiegato l’assessore Comazzi – sono una delle grandi ricchezze della Lombardia e meritano investimenti costanti. Sostenere i nostri polmoni verdi significa tutelare l’ambiente, valorizzare il territorio e offrire ai cittadini luoghi sempre più sicuri, curati e fruibili. È una scelta che guarda al futuro e alla qualità della vita delle nostre comunità”.

Manutenzione e riqualificazione dei parchi lombardi: 4,6 milioni da Regione Lombardia

Il piano di riparto delle risorse distingue gli enti in tre categorie in base alla loro estensione, attribuendo a ciascuno di essi una quota fissa del contributo finanziario disponibile.

– fino a un massimo di 306.666 euro per quelli compresi nella categoria 1.

– fino a un massimo di 230.000 euro per quelli nella categoria 2.

– fino a un massimo di 141.538 euro per quelli nella categoria 3.

La tabella con gli stanziamenti, a questo link.