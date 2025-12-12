Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e Regione Lombardia uniti per regalare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali di Bergamo e Brescia. L’atleta azzurro e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi, Debora Massari e Simona Tironi hanno consegnato doni ai piccoli pazienti in vista della Festa di Santa Lucia. Un momento di solidarietà e vicinanza promosso da Regione in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Asst Spedali Civili. Presente anche il consigliere regionale Claudia Carzeri che ha contribuito anche all’organizzazione dell’appuntamento che ha visto protagonista Jacobs in piazza Città di Lombardia a Milano.

Jacobs: consegnati doni ai bambini ricoverati negli ospedali di Bergamo e Brescia

“Per me è davvero una giornata speciale – ha detto Jacobs – e sono onorato di aver potuto visitare i reparti per portare un momento di gioia e di buonumore ai bambini. Spero di aver trasmesso loro ancora più energia per continuare a lottare e vincere la loro sfida. Da padre, ho provato un’emozione profonda nel vedere la forza e la determinazione con cui i genitori sono impegnati in questa lotta quotidiana accanto ai figli. E sono ammirato dai medici e dagli infermieri che in questi reparti danno la vita e l’anima per curare al meglio i bambini. Ho imparato molto”.

Un modo per regalare un po’ di serenità in un momento difficile

“Per i piccoli pazienti – ha detto l’assessore Terzi – una giornata speciale in cui le cure odierne vengono allietate dai doni anticipati di Santa Lucia portati da Marcell Jacobs, che ringraziamo sentitamente. Un campione per i nostri campioncini. Un modo per regalare un po’ di serenità in un momento difficile e ricordare che la vita fa vissuta affrontando ogni sfida”.

“Un vero onore – ha detto l’assessore Massari – avere con noi Marcell Jacobs, un grande atleta e una grande persona. Oltre che per la sua storia sportiva, è un esempio per la sua sensibilità, la sua gentilezza e i valori che trasmette ai giovani. Per i piccoli pazienti è stato un momento molto emozionante e per molti aspetti indimenticabile”.

Esempi belli e positivi per bambini e ragazzi

“Marcell Jacobs – ha detto l’assessore Tironi – ha dimostrato di avere un grande cuore. Bambini e ragazzi hanno bisogno di esempi belli e positivi. È stato momento importante per i nostri piccoli pazienti, per i nostri piccoli guerrieri che stanno lottando per vincere la loro battaglia contro la malattia. La presenza di Marcell può motivarli a rialzarsi e a superare momenti difficili”.

Alla consegna dei doni erano presenti anche i direttori generali Francesco Locati (Asst Papa Giovanni XIII) e Luigi Cajazzo (Asst Spedali Civili).