Articoli con video
Marcell Jacobs insieme a Regione negli ospedali di Bergamo e Brescia

Il campione olimpico: giornata speciale, oggi ho imparato molto

Il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e Regione Lombardia uniti per regalare un sorriso ai bambini ricoverati negli ospedali di Bergamo e Brescia. L’atleta azzurro e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi, Debora Massari e Simona Tironi hanno consegnato doni ai piccoli pazienti in vista della Festa di Santa Lucia. Un momento di solidarietà e vicinanza promosso da Regione in collaborazione con l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Asst Spedali Civili. Presente anche il consigliere regionale Claudia Carzeri che ha contribuito anche all’organizzazione dell’appuntamento che ha visto protagonista Jacobs in piazza Città di Lombardia a Milano.

Jacobs: consegnati doni ai bambini ricoverati negli ospedali di Bergamo e Brescia

“Per me è davvero una giornata speciale – ha detto Jacobs – e sono onorato di aver potuto visitare i reparti per portare un momento di gioia e di buonumore ai bambini. Spero di aver trasmesso loro ancora più energia per continuare a lottare e vincere la loro sfida. Da padre, ho provato un’emozione profonda nel vedere la forza e la determinazione con cui i genitori sono impegnati in questa lotta quotidiana accanto ai figli. E sono ammirato dai medici e dagli infermieri che in questi reparti danno la vita e l’anima per curare al meglio i bambini. Ho imparato molto”.

Un modo per regalare un po’ di serenità in un momento difficile

In vista della ‘Festa di Santa Lucia’, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi partecipano all’iniziativa promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che prevede la consegna di doni ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria“Per i piccoli pazienti – ha detto l’assessore Terzi – una giornata speciale in cui le cure odierne vengono allietate dai doni anticipati di Santa Lucia portati da Marcell Jacobs, che ringraziamo sentitamente. Un campione per i nostri campioncini. Un modo per regalare un po’ di serenità in un momento difficile e ricordare che la vita fa vissuta affrontando ogni sfida”.

“Un vero onore – ha detto l’assessore Massari – avere con noi Marcell Jacobs, un grande atleta e una grande persona. Oltre che per la sua storia sportiva, è un esempio per la sua sensibilità, la sua gentilezza e i valori che trasmette ai giovani. Per i piccoli pazienti è stato un momento molto emozionante e per molti aspetti indimenticabile”.

Esempi belli e positivi per bambini e ragazzi

In vista della ‘Festa di Santa Lucia’, il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs e assessori regionali Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) partecipano all’iniziativa promossa da Regione Lombardia, in collaborazione con gli Spedali Civili di Brescia, che prevede la consegna di doni ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria“Marcell Jacobs – ha detto l’assessore Tironi – ha dimostrato di avere un grande cuore. Bambini e ragazzi hanno bisogno di esempi belli e positivi. È stato momento importante per i nostri piccoli pazienti, per i nostri piccoli guerrieri che stanno lottando per vincere la loro battaglia contro la malattia. La presenza di Marcell può motivarli a rialzarsi e a superare momenti difficili”.

Alla consegna dei doni erano presenti anche i direttori generali Francesco Locati (Asst Papa Giovanni XIII) e Luigi Cajazzo (Asst Spedali Civili).


