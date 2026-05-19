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Torna la Lago d’Iseo Half Marathon, attesi oltre duemila partecipanti

lago Iseo Half Marathon

Sottosegretario Picchi: è vetrina di eccellenza del territorio bresciano

È stata presentata a Palazzo Lombardia la seconda edizione della ‘Lago d’Iseo 21K Half marathon’, manifestazione organizzata da Asd P3rsonal in programma sulla sponda bresciana martedì 2 giugno 2026, in occasione della Festa della Repubblica.

L’evento, completamente sold out, vedrà quest’anno ai nastri di partenza ben 2.000 partecipanti complessivi tra atleti agonisti, runner amatoriali, famiglie, bambini e persone di ogni età.

Alla conferenza stampa ha partecipato il sottosegretario di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. Presenti inoltre: gli assessori regionali  Giorgio Maione (Ambiente e Clima) e Paolo Franco (Casa e Housing sociale). Con loro, tra gli altri, Diego Invernici, consigliere regionale della Lombardia; Matteo Domenighini, assessore allo Sport del Comune di Pisogne (Brescia); Stefania Tagliabue, vicepresidente di Fidal Lombardia; Matteo Giorgi, presidente di Asd Personal.

Manifestazione sempre più partecipata

“Regione Lombardia – ha dichiarato Picchi – sostiene con convinzione, tramite i propri bandi, le manifestazioni sportive che generano aggregazione e valore per il territorio. La Lago d’Iseo Half marathon, alla sua seconda edizione si conferma una vetrina d’eccellenza del bresciano, capace di coinvolgere atleti, famiglie e bambini e di trasformare lo sport in una festa di comunità. Correre lungo il lago è un’esperienza unica: lo dimostrano i numeri record e la forte partecipazione internazionale dell’edizione 2026, che valorizzano il territorio come luogo di sport, panorami e accoglienza”.

Il valore dello sport

A guidare l’organizzazione dell’evento è l’amore per lo sport in ogni sua forma e per i suoi valori, oltre alla valorizzazione del territorio del Sebino e della Valle Camonica.

Palinsesto gare

La partenza è dalla sponda bresciana del Lago d’Iseo martedì 2 giugno alle ore 8.45 con la 21 km della 2ª ‘Lago d’Iseo 21K Half marathon’, sulla distanza omologata e certificata Fidal. Nella stessa mattinata, alle 10.45 da Vello, prenderà il via la ‘Family Run’ da 7 km. Infine, nel cuore di Pisogne, si terrà anche la ‘Mini Run’, dedicata ai più piccoli, in programma lunedì 1 giugno alle ore 17.30.

I numeri

L’evento si è rivelato un grande successo anche per questa seconda edizione, raggiungendo in tempi record il tetto massimo di 1.500 pettorali per la mezza maratona competitiva e 500 iscritti per la 7K Family Run.

La quota rosa dei partecipanti raggiunge il 35%, confermando il Lago d’Iseo come percorso particolarmente apprezzato dalle atlete. Significativa anche la presenza di iscritti provenienti da fuori provincia, pari al 50% del totale, mentre il 5% dei partecipanti arriva dall’estero, con rappresentanti di Germania, Polonia, Olanda, Belgio, Bielorussia e Filippine. Interessante infine il dato relativo all’età media dei partecipanti, pari a 39 anni.

L’iniziativa si avvale del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comunità Montana del Sebino Bresciano e dei cinque Comuni attraversati dalla gara: Iseo, Marone, Sulzano, Sale Marasino e Pisogne. a conferma del valore dell’evento per il turismo sostenibile e la valorizzazione del territorio. (

 
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