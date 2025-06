Regione Lombardia ha stanziato i primi 373.000 euro per avviare le operazioni di recupero dei rifiuti presenti sul fondo del lago d’Iseo, nell’area di Tavernola Bergamasca. La misura, che segna un passo concreto per il risanamento di questo bacino lacustre, è contenuta nel progetto di legge ‘Assestamento al Bilancio 2025-2027’, approvato dalla Giunta regionale, che ora dovrà passare al vaglio del Consiglio.

Maione: queste risorse sono primo step per recupero rifiuti nel lago d’Iseo

“Abbiamo a disposizione – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – la mappatura precisa dei due cumuli (ovvero una prima area di circa 450 metri cubi e una seconda più piccola di circa 22 metri cubi) e lo studio di fattibilità. Ora siamo pronti a concludere la progettazione dell’intervento per poi dare il via alla gara. Questi 373.000 euro rappresentano un punto di partenza fondamentale. Il costo delle operazioni è stimato in 3,4 milioni di euro, con una durata complessiva dei lavori prevista di circa 2 anni.”

Migliorare vivibilità di queste zone

“Dopo più di cinquant’anni di attesa – ha aggiunto Maione – abbiamo trovato la soluzione. L’obiettivo è chiaro. Vogliamo completare l’intero progetto di rimozione rifiuti e restituire al territorio un ambiente di maggiore qualità. Puntiamo inoltre a migliorare la vivibilità di queste zone e a ottenere il pieno risanamento del Lago d’Iseo.”

Rinaldi (Autorità Bacino Lacuale laghi Iseo, Endine e Moro): grande attenzione alle istanze dei Comuni

Soddisfazione è stata espressa anche da Alessio Rinaldi, presidente dell‘Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro. “Ringrazio Regione Lombardia – ha detto – e in particolare l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione, che fin da subito si è interessato e si è attivato per la risoluzione di questa annosa problematica inerente la salubrità dell’intero lago d’Iseo. Anche questa volta l’Autorità di Bacino si è messa a disposizione del territorio Sebino. Dimostriamo, non solo di recepire le richieste dei Comuni soci, ma anche di porre attenzione alla qualità dell’ambiente che ci circonda.”