Nuovi collegamenti ferroviari diretti tra Milano e Aosta nei giorni a maggiore affluenza turistica: venerdì, week end e festivi: è quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente, che dà il via libera a uno Schema di Protocollo d’Intesa con la Regione Valle D’Aosta. Nello specifico, l’accordo prevede l’attivazione delle nuove corse a partire dalla conclusione dei lavori di elettrificazione della linea Chivasso-Aosta, attualmente prevista a giugno 2027.

Lucente: con protocollo di intesa Lombardia-Valle d’Aosta servizi più efficienti

“Con questo accordo – sottolinea l’assessore Lucente – compiamo un passo concreto per rafforzare i collegamenti ferroviari tra Lombardia e Valle d’Aosta, due territori uniti da importanti flussi turistici e da relazioni economiche e sociali. L’obiettivo è offrire ai cittadini e ai turisti un servizio diretto, efficiente e sostenibile tra Milano e Aosta, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, come i fine settimana e le festività. La proficua collaborazione tra le due Regioni permetterà di rendere la mobilità un tassello importante di una visione che valorizza il turismo come un comparto chiave per la crescita economica”.

I treni previsti nella fase iniziale

Nella fase iniziale, il servizio sarà costituito da 1 coppia di corse il venerdì, con partenza da Aosta la mattina e rientro nel pomeriggio; 1 coppia di corse il sabato con partenza da Milano la mattina e rientro nel pomeriggio; 2 coppie di corse simmetriche la domenica volte a garantire andata e ritorno in giornata da entrambi i capoluoghi di regione. L’obiettivo è rispondere alle esigenze di spostamenti occasionali legate alla domanda universitaria e a quella turistica dei fine settimana.

Il ruolo del Tavolo Tecnico Congiunto

Tra i punti dell’accordo anche l’istituzione di un Tavolo Tecnico Congiunto tra Lombardia e Valle d’Aosta che avrà il compito di monitorare lo stato di avanzamento delle attività messe in atto e di redigere una relazione periodica da trasmettere ai Presidenti delle Giunte regionali. Il Tavolo Tecnico Congiunto si riunirà con frequenza almeno semestrale. Il Protocollo d’Intesa ha una durata di 5 anni e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le parti.