A Rozzano aumentano la sicurezza e gli interventi di Polizia locale

Regione Lombardia rafforza la sicurezza e i controlli di Polizia locale nel Comune di Rozzano (Milano). Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, prende il via la collaborazione tra Regione Lombardia e il Comune di Rozzano per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana sul territorio comunale. La misura, valida per tutto il 2026, prevede un contributo economico di 30.000 euro per servizi straordinari di Polizia locale soprattutto in orario serale e notturno.

La Russa: obiettivo prevenire situazioni di rischio e assicurare interventi più tempestivi

“Con questo accordo – dichiara l’assessore La Russa – rinnoviamo e rafforziamo il sostegno alla Polizia locale di Rozzano, garantendo risorse per intensificare i controlli, in particolare nelle ore serali e notturne e nelle aree più sensibili, sia sulle strade sia nelle aree più affollate”.

“Gli interventi integrati realizzati nel 2025 hanno già prodotto risultati positivi sul fronte del presidio del territorio e dell’accertamento delle violazioni al Codice della strada. Proseguiamo quindi lungo una strada che si è dimostrata efficace, consolidando la collaborazione – conclude La Russa – tra Polizia locale, Forze dell’ordine, Comune e Prefettura, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e assicurare interventi sempre più tempestivi”.

Rozzano, intensificati i controlli di Polizia locale

L’accordo di collaborazione, in base alle risorse previste da Regione Lombardia, prevede la realizzazione di servizi e interventi di Polizia locale da parte del Comune di Rozzano. In particolare, sono intensificati i controlli di vigilanza di polizia stradale, per rendere più efficace l’attività di prevenzione e di controllo su strade e aree sensibili per assicurare interventi tempestivi sul territorio comunale.

Sono previsti, inoltre, servizi specifici di perlustrazione nelle aree urbane più affollate. La proposta consolida le sinergie operative tra il Comando di Polizia locale del Comune di Rozzano e le Forze dell’ordine, affidando il coordinamento dell’accordo alla Prefettura di Milano.