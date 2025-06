‘Con le Guide alpine sulle montagne di Lombardia’, presentato il calendario 2025 di escursioni, attività divulgative e incontri formativi che accompagneranno i cittadini lungo i sentieri delle montagne lombarde. A illustrare il programma Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani.

L’iniziativa, promossa dal Collegio delle Guide alpine con il sostegno di Regione Lombardia, conferma l’impegno istituzionale nella valorizzazione delle aree montane, nella promozione della sicurezza in ambiente outdoor e nell’educazione ambientale rivolta in particolare alle nuove generazioni.

Guide alpine Lombardia, il calendario 2025

Il programma prevede 12 escursioni gratuite guidate da Accompagnatori di media montagna. Ci sono giornate dedicate all’orientamento professionale per chi intende intraprendere il percorso da Guida alpina, attività per famiglie e appassionati in Val Masino. In programma anche uscite in falesia in autunno e una serie di webinar tematici a novembre.

Montagna accessibile, educativa e sicura

“Con queste iniziative – ha sottolineato Federica Picchi – vogliamo rendere la montagna sempre più accessibile, educativa e sicura. Tutto ciò in particolare per i giovani e per chi si avvicina per la prima volta all’ambiente alpino. Regione Lombardia sostiene quindi con convinzione l’attività delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna. Sono infatti dei professionisti che svolgono un ruolo prezioso nel trasmettere conoscenze, valori e rispetto per il territorio. In un’epoca in cui il contatto con la natura è sempre più ricercato, promuovere una fruizione consapevole dei nostri paesaggi montani significa anche investire in cultura, salute e sviluppo delle comunità del territorio”.

Le escursioni

Le escursioni sono gratuite e aperte a tutti, con iscrizione obbligatoria tramite il sito ufficiale del Collegio Guide alpine della Lombardia: https://guidealpine.lombardia.it