Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando ‘Ri.Circo.Lo. STEP’ per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche e favorirne il recupero. L’iniziativa punta a ridurre il legame della Regione dalle importazioni di materiali essenziali attraverso tecnologie innovative di riciclo, per rendere il sistema produttivo lombardo più forte e all’avanguardia.

Le proposte selezionate per il recupero di materie prime in Lombardia

Il provvedimento assegna contributi per un totale di 9,3 milioni di euro, finanziando 8 progetti innovativi presentati da aziende lombarde. Le proposte selezionate riguardano il recupero di metalli rari, litio, fosforo e silicio da RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), pannelli fotovoltaici, batterie e fanghi di depurazione.

Sostegno a fondo perduto per programmi d’avanguardia

“Con questo bando – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – finanziamo a fondo perduto programmi d’avanguardia nati dal talento e dall’innovazione di aziende e startup lombarde”.

“Si tratta di progetti che – ha proseguito l’assessore regionale –dimostrano come in Lombardia esistano già le tecnologie necessarie per trasformare i rifiuti in risorse strategiche, garantendo competitività e autonomia al nostro sistema produttivo”.

“Come Regione – ha concluso Maione –, siamo e saremo sempre di più, un modello nell’economia circolare“.

I progetti finanziati da Regione Lombardia per il recupero di materie prime

I progetti finanziati e i dettagli degli interventi, divisi per provincia: