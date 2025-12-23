Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando ‘Ri.Circo.Lo. STEP’ per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche e favorirne il recupero. L’iniziativa punta a ridurre il legame della Regione dalle importazioni di materiali essenziali attraverso tecnologie innovative di riciclo, per rendere il sistema produttivo lombardo più forte e all’avanguardia.
Le proposte selezionate per il recupero di materie prime in Lombardia
Il provvedimento assegna contributi per un totale di 9,3 milioni di euro, finanziando 8 progetti innovativi presentati da aziende lombarde. Le proposte selezionate riguardano il recupero di metalli rari, litio, fosforo e silicio da RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), pannelli fotovoltaici, batterie e fanghi di depurazione.
Sostegno a fondo perduto per programmi d’avanguardia
“Con questo bando – ha dichiarato l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione – finanziamo a fondo perduto programmi d’avanguardia nati dal talento e dall’innovazione di aziende e startup lombarde”.
“Si tratta di progetti che – ha proseguito l’assessore regionale –dimostrano come in Lombardia esistano già le tecnologie necessarie per trasformare i rifiuti in risorse strategiche, garantendo competitività e autonomia al nostro sistema produttivo”.
“Come Regione – ha concluso Maione –, siamo e saremo sempre di più, un modello nell’economia circolare“.
I progetti finanziati da Regione Lombardia per il recupero di materie prime
I progetti finanziati e i dettagli degli interventi, divisi per provincia:
- Como, Porro Metalli S.p.A. di Erba: contributo di oltre 1,8 milioni di euro per un impianto di selezione ottica avanzata che estrae alluminio, magnesio e silicio metallico dai rifiuti industriali;
- Como e Pavia, Sistemi Energetici S.p.A. di Fino Mornasco (CO) e Acqua & Sole S.r.l. di Vellezzo Bellini (PV): contributo totale di oltre 2,6 milioni di euro per il progetto ‘PHERTILE’ dedicato all’estrazione del fosforo dai fanghi di depurazione per la produzione di fertilizzanti;
- Milano, Univerlab S.r.l. di Milano: contributo di oltre 600.000 euro per il progetto ‘AI4PCB’, che utilizza robotica e intelligenza artificiale per recuperare oro, palladio e terre rare da componenti elettronici; Haiki Electrics S.r.l. di Rho, finanziata con due progetti: oltre 1,8 milioni di euro per il recupero di indio e terre rare da pannelli LCD (progetto ‘RHINO’) e oltre 1 milione di euro per l’estrazione di metalli del gruppo platino da RAEE e automotive (progetto ‘PARROT’);
- Pavia, Ambiente & Risorse S.r.l. di Broni: contributo di 321.000 euro per un sistema di recupero del fosforo sotto forma di sali minerali presso impianti di trattamento rifiuti organici;
- Varese, Lavoro e Ambiente S.r.l. di Ternate: contributo di oltre 697.000 euro per il riutilizzo di accumulatori al litio e il recupero di metalli preziosi (neodimio, cobalto, gallio) da magneti e schede elettroniche; Ambro Logistica S.r.l. di Gallarate: contributo di oltre 284.000 mila euro per il progetto ‘PV Circle’, focalizzato sul riciclo a secco di pannelli fotovoltaici per il recupero di silicio, rame e alluminio.