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Inaugurata a Fiera Milano Rho la 64°edizione del Salone del Mobile

Taglio del nastro del Salone del Mobile di Milano 2026. Presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente del Salone del Mobile Maria Porro

Fontana: la Lombardia è sempre il motore principale del settore legno-arredo. Al taglio del nastro il presidente del Senato La Russa e il ministro Tajani.

Inaugurata a  Fiera Milano Rho l’edizione numero 64  del Salone del Mobile, il più importante appuntamento internazionale per la design industry, in programma fino al 26 aprile.

Inaugurazione del Salone del Mobile di Milano 2026. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana incontra il ministro degli Esteri Antonio TajaniAlla cerimonia del taglio del nastro sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, affiancato dagli assessori Francesca Caruso (Cultura) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda), il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani.

Hanno partecipato alla cerimonia anche Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano; Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo e Matteo Zoppas, direttore agenzia Ice.

Inaugurata l’edizione numero 64 del Salone del Mobile

Intervento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana all'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano 2026“Il Salone del Mobile, anche in questa edizione – ha sottolineato il presidente Fontana – conferma come Milano rappresenti il luogo in cui il contemporaneo prende forma in Italia. Non si tratta solo di un evento fieristico, ma di una vera e propria infrastruttura economica e progettuale capace di mettere in relazione visione e produzione, creatività e mercato. Questo è possibile grazie alla forza dell’intero sistema lombardo: una realtà territoriale diffusa, policentrica e fortemente connessa. La Lombardia si conferma motore principale del settore legno-arredo a livello nazionale e internazionale. Nonostante le complesse dinamiche globali, la filiera lombarda del design dimostra solidità e capacità di adattamento: il sostegno economico di Regione Lombardia alle imprese va in questa direzione, riorientando strategie verso nuove geografie e scenari emergenti come l’India”.

Lombardia protagonista del settore legno – arredo

Nel settore del legno-arredo, la filiera lombarda conta oltre 62.000 imprese e più di 292.000 addetti, rappresentando il 4,3% del fatturato manifatturiero nazionale, il 14,5% delle imprese e il 7,6% degli addetti. A sostenere la crescita del 2025 è soprattutto il mercato interno: la Lombardia è prima per fatturato e anche per valore esportato (29% del totale).  Regione Lombardia stanzia 1 milione di euro  in 5 aree strategiche (Arabia Saudita, Brasile, Stati Uniti d’America, India e Singapore) per l’ internazionalizzazione delle imprese. L’obiettivo è infatti quello di sostenere le aziende del settore in un accompagnamento strutturato e personalizzato nell’accesso e nel posizionamento sui mercati esteri .

 Caruso: il Salone genera valore culturale

Inaugurazione del Salone del Mobile di Milano 2026. Presenti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, gli assessori Debora Massari (Turismo) e Francesca Caruso (Cultura), il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente del Salone del Mobile Maria Porro“Il Salone del Mobile non è soltanto una vetrina d’eccellenza per il design – ha aggiunto l’assessore Caruso – ma rappresenta anche un potente generatore di valore culturale”.

“Questo intreccio virtuoso – ha continuato  – rafforza il ruolo della cultura come leva strategica per la promozione del Made in Italy.  Valorizza infatti il nostro patrimonio creativo e favorisce nuove contaminazioni tra arte, design e innovazione”.

“Investire in cultura  – ha aggiunto – significa anche sostenere la capacità dei nostri territori di raccontarsi al mondo, attrarre talenti e consolidare un’identità riconoscibile a livello internazionale”.

Massari: investire nel design per rafforzare la competitività della Lombardia

All'inaugurazione del Salone del Mobile di Milano 2026 presenti gli assessori Debora Massari (Turismo) e Francesca Caruso (Cultura)“Il design non è solo una cifra distintiva dell’identità lombarda – ha detto l’assessore regionale  Massari – ma una vera infrastruttura economica e culturale capace di generare valore, occupazione e attrattività internazionale. In occasione del Salone del Mobile, la Lombardia e Milano si confermano una piattaforma globale in cui creatività, impresa e innovazione si incontrano, alimentando un ecosistema unico che dialoga con il turismo, la formazione e le filiere produttive del Made in Italy”.

“Investire nel design – ha concluso – significa rafforzare la competitività dei nostri territori e promuovere un modello di sviluppo sostenibile, aperto e orientato al futuro”.

Due nuovi progetti e la targa di ambasciatori del design

Ingresso del Salone del Mobile di Milano 2026Nell’edizione del 2026, accanto alle Biennali Eurocucina e Salone Internazionale del Bagno, prendono forma due nuovi progetti. Il primo è Salone Raritas, dedicato al design da collezione, antiquariato e alle edizioni limitate e all’alta manifattura creativa. Il secondo,  Salone Contract, è dedicato ai settori in espansione come l’hospitality, retail, marine, real estate.

Consegnata anche una targa di ambasciatori del design italiano nel mondo al Salone del Mobile.Milano e a FederlegnoArredo.

Firmata infine la convenzione quadro Maeci – Ministero Affari esteri e Cooperazione internazionale e Fla FederlegnoArredo per formare diplomatici.

 
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