Per gli assessori della Regione Lombardia Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Massimo Sertori (Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica) incontro, a Palazzo Lombardia, con i rappresentanti della cooperativa Melavì e delle organizzazioni sindacali agricole. Lo scopo: un confronto sullo stato di crisi che sta investendo la storica realtà frutticola della Valtellina.

Melavì, un tavolo tecnico dopo incontro a Palazzo Lombardia

“Abbiamo deciso di istituire quanto prima possibile un tavolo tecnico – dichiarano Beduschi e Sertori – in cui discutere tutti i possibili scenari per affrontare la situazione di Melavì. Sarà questa la sede più appropriata per aprire una riflessione più ampia sulle prospettive dell’intero comparto frutticolo valtellinese”. “Serve, infatti, una visione condivisa – concludono gli assessori regionali lombardi – per salvaguardare la produzione e il valore di una filiera che è parte integrante dell’identità agricola e territoriale della Valtellina”.