Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Ambiente e Clima
  • Ottimizzato per il web da: Monica Giambersio
  • Ottimizzato per il web da: Monica Giambersio

Dal 15/12 misure temporanee antinquinamento disattivate a Milano

veduta di Milano dall'alto dove sono state disattivate misure antinquinamento

Le disposizioni restano in vigore a Cremona e a Monza

A partire da lunedì 15 dicembre, non sono più attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello in provincia di Milano. Sono state infatti registrate per due giorni consecutivi concentrazioni medie giornaliere di PM10 inferiori al valore soglia. I dati registrati domenica 14 dicembre da Arpa Lombardia hanno inoltre confermato il superamento del valore limite in provincia di Cremona e Monza, dove restano in vigore le disposizioni.

Le limitazioni su misure antinquinamento disattivate a Milano e in vigore a Cremona e Monza

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 2634/2024, in tutti i Comuni delle province interessate dalle limitazioni saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina. La stessa limitazione è in vigore per i veicoli fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

Più informazioni su Infoaria

Nei giorni a venire si valuterà il verificarsi delle condizioni per la eventuale disattivazione delle misure. Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima