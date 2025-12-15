Dal 15/12 misure temporanee antinquinamento disattivate a Milano

A partire da lunedì 15 dicembre, non sono più attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello in provincia di Milano. Sono state infatti registrate per due giorni consecutivi concentrazioni medie giornaliere di PM10 inferiori al valore soglia. I dati registrati domenica 14 dicembre da Arpa Lombardia hanno inoltre confermato il superamento del valore limite in provincia di Cremona e Monza, dove restano in vigore le disposizioni.

Le limitazioni su misure antinquinamento disattivate a Milano e in vigore a Cremona e Monza

Come previsto dalla delibera della Giunta di Regione Lombardia 2634/2024, in tutti i Comuni delle province interessate dalle limitazioni saranno vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Sarà inoltre attivo, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina. La stessa limitazione è in vigore per i veicoli fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In.

Più informazioni su Infoaria

Nei giorni a venire si valuterà il verificarsi delle condizioni per la eventuale disattivazione delle misure. Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente circa l’attivazione delle misure temporanee. L’alert può essere attivato previa registrazione.