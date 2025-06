Presentato in Regione l’Apreski Milano Mountain Show

Apreski Milano Mountain Show è il nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sci e della montagna in Italia, in programma a Milano dal 16 al 19 ottobre presso il Big Theatre, nella zona Mind (Milano Innovation District) di Rho Fiera. Lo ha presentato in Regione il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, insieme al ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e all’organizzatore, Michele Budelli, presidente di Fandango Club Creators. Un evento che ‘introduce’ il grande appuntamento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e rappresenta un’occasione di confronto, racconto e promozione della montagna in tutte le sue dimensioni: sport, cultura, turismo, impresa, tecnologia, ambiente e intrattenimento.

Picchi: format che coniuga sport, economia, territori e nuove generazioni

“Regione Lombardia – ha detto il sottosegretario Picchi – crede fortemente in questo format, che coniuga sport, economia, territori e nuove generazioni. Con Fisi Alpi Centrali, FreeSkypass e il progetto Scivolare stiamo portando avanti anche un lavoro concreto per promuovere la pratica sportiva sulle piste, migliorare l’impiantistica e offrire formazione specializzata . Eventi come Apreski Milano Mountain Show sono essenziali per costruire un ecosistema montano capace di innovarsi, attrarre giovani, connettersi al tessuto economico e culturale della regione. La montagna non è solo un luogo da vivere, ma una risorsa strategica da costruire insieme, anche in vista delle sfide e delle opportunità che ci attendono con Milano-Cortina 2026 e oltre. Creare un momento d’incontro con tutti gli operatori del settore significa valorizzare la montagna come patrimonio vivo, dinamico e strategico per la nostra regione”.

Santanchè: opportunità per mettere in luce la bellezza delle nostre montagne

“Questo evento– ha sottolineato il ministro Santanchè – rappresenta un’importante opportunità per mettere in luce la bellezza e la diversità delle nostre montagne. Sarà un momento di dialogo e connessione tra tutti gli attori del settore, da chi pratica sport in montagna a chi lavora per preservarne l’integrità. Siamo determinati a sostenere un turismo sostenibile, anche grazie agli importanti interventi messi in campo per la montagna italiana, in cui abbiamo investito quasi 500 milioni negli ultimi anni. Questo approccio contribuirà a promuovere le tradizioni locali e a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle comunità montane”.

“Pensiamo in grande – ha aggiunto il ministro – perché sicuramente Milano Cortina 2026 farà scuola. E sarà acceleratore per tutto quello che accadrà dopo l’evento, che insieme stiamo costruendo”.

Prima edizione di Apreski Milano Mountain Show

“La Fisi ha fortemente voluto un evento di inizio stagione – ha spiegato Flavio Roda, presidente Fisi –, che potesse riunire tutti gli attori legati al mondo degli sport invernali e della montagna. A tutto interesse del movimento complessivo, del mercato e dell’indotto generato, non si poteva rimanere orfani di un momento d’incontro prima dell’inizio della stagione; in particolar modo nella stagione che porterà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina 2026″.

“Sin dallo scorso anno – ha proseguito Roda – sono cominciati dei sondaggi con diverse agenzie, fino ad arrivare a Fandango Club, alla quale è stata assegnata l’organizzazione. Apreski Milano Mountain Show non sarà una replica di Skipass, si svolgerà a Milano, e sarà concepito in maniera totalmente diversa dal passato. L’evento del prossimo ottobre sarà il ‘numero zero‘, che potrà farci capire se avremo imboccato la strada giusta o se dovremo fare aggiustamenti negli anni a venire. In ogni caso, si tratta di un punto di ripartenza”.

L’evento è organizzato da Fandango Club Creators, in collaborazione con la Federazione italiana sport invernali, il patrocinio del Ministero del Turismo, e il sostegno di Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari).