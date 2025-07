LNews-DECRETO UNIVERSITA’, APPROVATA NORMA SU EDUCATORI SERVIZI INFANZIA. ASSESSORE LUCCHINI: BENE GOVERNO, RICONOSCIUTO L’IMPEGNO DI REGIONE LOMBARDIA PER GARANTIRE CONTINUITA’ DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-PEDAGOGICI

(LNews-Milano, 23 lug) “Esprimo il mio plauso ai relatori del Decreto Università in Commissione Cultura al Senato e al Governo per l’attenzione dimostrata nell’accogliere l’emendamento che segna un sensibile passo in avanti nella tutela delle numerose professionalità che operano negli asili nido lombardi”. Così in una nota l’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia Elena Lucchini evidenziando come “Regione Lombardia, attraverso il mio assessorato, accogliendo le istanze espresse da Assonidi e dal mondo degli operatori, si fosse attivata sin da subito, per il tramite della Conferenza delle Regioni e prendendo contatti direttamente con i ministri competenti, al fine di garantire un intervento normativo a tutela dei servizi per l’infanzia della Lombardia”.

“L’approvazione di questo emendamento – aggiunge l’assessore Lucchini – rappresenta un primo e fondamentale passo verso maggiori certezze nel mondo dei servizi per l’infanzia. È stato dunque riconosciuto l’impegno della Giunta che ha operato nell’interesse degli educatori e delle famiglie lombarde al fine di continuare a garantire servizi di qualità e senza compromettere l’accessibilità dei nidi lombardi, che la Regione – conclude – ha sempre ritenuto fondamentali nel loro ruolo di supporto alla genitorialità, come dimostrato anche da una misura storicamente consolidata come Nidi gratis”. (LNews)

red