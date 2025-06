“Complimenti e buon lavoro, la attendiamo presto in Lombardia per stringerle la mano e confrontarci sull’imminente appuntamento delle Olimpiadi invernali 2026″. Così il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saluta l’ufficialità della nomina di Kirsty Coventry a presidente del Comitato Olimpico Internazionale (Cio).

Fontana: ringraziamo Thomas Bach per l’ottimo lavoro

“Ringraziamo Thomas Bach – ha aggiunto il presidente Fontana – per l’ottimo lavoro posto in essere durante il suo mandato e siamo certi che Kirsty Coventry, prima donna a rivestire questo incarico, saprà cogliere nuovi e importanti successi, proprio come accadeva quanto gareggiava nelle vasche olimpiche come atleta”.

Regione Lombardia verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

“Insieme – ha concluso – condivideremo gli ultimi e decisivi passi per fare in modo che Milano-Cortina 2026 siano un grande successo sportivo e di pubblico”.