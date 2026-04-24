Maione a Villanuova sul Clisi/Bs per sopralluogo su lavori per frana

L’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione ha effettuato nella località di Bondone, nel comune di Villanuova sul Clisi (Brescia), un sopralluogo per fare il punto sui lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante colpito dalla frana del 27 febbraio 2024. Presente anche il sindaco di Villanuova sul Clisi, Caterina Dusi.

Il finanziamento di Regione Lombardia

L’opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento di 555.846 euro stanziato da Regione Lombardia nell’ambito del Programma 2025-2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici, approvato a luglio 2025. La misura, che prevede investimenti complessivi per oltre 24 milioni di euro destinati a 50 opere strategiche in tutta la Lombardia, conferma l’impegno concreto della Giunta nel mettere in sicurezza i territori più fragili, garantendo risposte rapide ed efficaci alle comunità locali.

Maione: diamo risposte rapide e concrete a problemi del territorio

“La nostra presenza oggi – ha sottolineato l’assessore Maione – conferma che Regione Lombardia è concretamente vicina ai territori. Abbiamo garantito una risposta rapida a un problema critico di dissesto idrogeologico. Vedere che i lavori procedono spediti è la prova che la sinergia tra Regione e amministrazioni locali virtuose, come quella di Villanuova, porta a risultati reali per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente“.

Sindaco di Villanuova sul Clisi: grazie a Regione per le risorse

“Questo intervento – ha detto il sindaco di Villanuova sul Clisi Caterina Dusi – dimostra come un’amministrazione attenta e determinata possa affrontare con serietà e competenza anche le situazioni più complesse. Vogliamo mantenere alta l’attenzione a tutela del nostro territorio e dell’ambiente. Ringraziamo la Regione, l’assessore e tutta la Giunta regionale che ha sostenuto e finanziato l’intervento”.

Le aree interessate dalla frana

La frana ha coinvolto la zona in corrispondenza dell’area adibita a parcheggio pubblico. Nello specifico, in corrispondenza della viabilità comunale si è verificato un dissesto in un’area privata. La strada e i parcheggi sono rimasti chiusi per mesi causando gravi disagi e difficoltà agli abitanti del territorio. Sulla strada pubblica interessata dal dissesto franoso, che ha una viabilità a doppio senso, circolavano lo scuolabus del Comune, gli abitanti della località di Bondone, delle frazioni esistenti sopra la località stessa (Berniga, Castello e Peracque), nonché l’accesso per la Parrocchia di San Filastrio e per il Santuario della Madonna della Neve di proprietà comunale. In diverse frazioni di questo territorio sono presenti residenze turistiche.

Il termine dei lavori

Il termine previsto dei lavori è fissato per il 21 maggio 2026. Il cantiere sta procedendo nel pieno rispetto del cronoprogramma, garantendo il ripristino della viabilità in totale sicurezza.