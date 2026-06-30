LNotizie-Parchi, da Regione 300.000 euro di indennizzi per danni causati da fauna selvatica

Comazzi: Per una convivenza equilibrata tra persone e animali, tutela della fauna e sostegno alle attività devono procedere di pari passo

(LNotizie – Milano, 30 giu) – La Giunta di Regione Lombardia ha approvato su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi una delibera che stanzia 300.000 euro a favore degli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica ad aziende agricole, allevatori e proprietari o conduttori di fondi situati all’interno dei parchi naturali e delle riserve naturali. Il rimborso è previsto anche dalla Legge Quadro nazionale 394/91. Le risorse sono destinate a coprire i danni accertati nel corso del 2025.

“La presenza degli animali selvatici – ha spiegato l’assessore Comazzi – è un elemento prezioso per l’equilibrio dei nostri ecosistemi e va tutelata con responsabilità e rispetto. Allo stesso tempo, è doveroso sostenere chi subisce danni a causa della loro presenza. Per questo, Regione continua a garantire gli indennizzi previsti dalla normativa e investe sempre più nella prevenzione. Solo attraverso strumenti efficaci è infatti possibile favorire una convivenza equilibrata tra uomo e natura, conciliando la salvaguardia della biodiversità con la tutela del lavoro di agricoltori e allevatori”.

Le risorse saranno assegnate agli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali, che provvederanno a riconoscere gli indennizzi ai soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla normativa regionale. (LNotizie)

ram