Lombardia Notizie / Territorio e sistemi verdi

Parco Oglio Sud, patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza

Comazzi: da Regione Lombardia massimo impegno per valorizzarlo

Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, ha visitato il Parco Oglio Sud, il patrimonio naturalistico  con sede a Calvatone (CR). Presenti all’incontro, tra gli altri, il presidente del Parco Stefano Beltrami, la vicepresidente Rossana Lucini, il direttore Carlo Brambilla, i componenti del consiglio di gestione. Con loro anche il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e i sindaci dei Comuni compresi all’interno dei confini della riserva verde.

Parco Oglio sud, un patrimonio naturalistico ricco di biodiversità

“Il Parco Oglio Sud – ha dichiarato Comazzi – rappresenta una delle gemme naturalistiche della Lombardia. È infatti un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica, ricco di biodiversità, dove convivono e coesistono felicemente agricoltura, aree golenali e boschi fluviali. Regione Lombardia è al fianco di queste realtà e continuerà a sostenerle. Tutto ciò  affinché diventino sempre più luoghi di tutela ambientale e siano frequentati e vissuti dalle comunità che vi abitano e da un numero crescente di visitatori”.

L'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi (al centro della foto con amministratori e rappresentanti del parco) in visita alla sede e al Parco Oglio sud a Calvatone (Cremona), un patrimonio naturalistico di straordinaria bellezza. Da Regione Lombardia segnale concreto di attenzione

Comazzi ha ricordato inoltre che nell’ambito del triennio 2025-2027 Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 4,9 milioni di euro per il potenziamento delle strutture e dei servizi all’interno dei parchi regionali e delle riserve naturali. Al Parco Oglio Sud spetterà un contributo di 221.000 euro, destinato alla messa in sicurezza del Centro Parco ‘Cascina Tezzoglio

“Queste risorse – ha aggiunto Comazzi – sono un segnale concreto della nostra attenzione. Sostenere i parchi significa investire sulla qualità della vita delle comunità locali e sulla salvaguardia del nostro patrimonio naturale.”

Il Parco Oglio Sud in breve

Istituito con Legge regionale  17/1988, il Parco si estende lungo il fiume Oglio per circa 70 km, dal confine con l’Oglio Nord fino alla confluenza nel Po. Coinvolge le province di Cremona e Mantova e comprende 14 Comuni.  Copre inoltre una superficie di 12.722 ettari, con una popolazione residente (dati 2009) di circa 65.350 abitanti. Il paesaggio è invece dominato dall’agricoltura, dai meandri del fiume, dalle golene boscate di pioppi e salici e dalle spiagge sabbiose che emergono in estate.

