Oltre 1.200 ragazzi lombardi raccontano che lo sport aiuta a crescere più sereni, favorisce relazioni positive e contribuisce al benessere psicologico. È quanto emerge dallo studio ‘Sport per Crescere’, presentato oggi a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

‘Sport per Crescere’: programma di prevenzione primaria per i preadolescenti

Realizzato dalla Fondazione Ospedale Niguarda insieme alla Fondazione Patrizio Paoletti, il progetto ‘Sport per Crescere‘ è un programma di prevenzione primaria rivolto ai preadolescenti che utilizza lo sport come leva educativa per sostenere lo sviluppo psicofisico e rafforzare le competenze personali e relazionali. A illustrarne la visione il presidente della Fondazione Ospedale Niguarda e direttore generale dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Alberto Zoli, e il presidente di Fondazione Patrizio Paoletti, Gianni Bernardi.

Tra i presenti anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il presidente del Comitato regionale Coni Lombardia Marco Riva, la coordinatrice delle attività motorie e sportive dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Daniela Fumagalli e Lara Magoni, membro della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo.

Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri anche Mauro Percudani, direttore della Psichiatria Asst Niguarda e Riccardo Bertollini, segretario Fondazione Ospedale Niguarda.

Picchi: Regione investe con decisione nel benessere dei giovani

“Lo sport è un fattore protettivo per la salute mentale dei giovani – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – lo conferma anche lo studio di ‘Sport per Crescere’ della Fondazione Niguarda. Regione Lombardia investe con decisione in questa direzione, con 2 milioni di euro per ‘La Lombardia è dei Giovani 2026‘ e 5,6 milioni per ‘Giovani Smart‘, finanziando iniziative su formazione, sport, socialità e volontariato. Abbiamo anche attivato progetti che usano lo sport come antidoto alla violenza e strumento di legalità, in collaborazione con le federazioni di boxe, rugby e baseball. Grande attenzione è dedicata, inoltre, al legame tra sport e ambito sociosanitario, tramite iniziative con Federscherma e Fondazione Niguarda per la riabilitazione di pazienti oncologici. In molti contesti, lo sport si conferma una leva straordinaria di cura e rinascita”.

I risultati della ricerca sul territorio lombardo

Lo studio, condotto su oltre 1.200 ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti a Milano, nell’hinterland e in Valtellina, conferma il legame tra pratica sportiva regolare e benessere psicologico. Tra i giovani che praticano sport almeno tre volte alla settimana, la percentuale di chi si sente solo si dimezza quasi rispetto ai coetanei meno attivi (4,9% contro 9%), mentre chi dichiara di sentirsi spesso triste o infelice scende dall’16,9% all’8,1%. Migliorano anche la capacità di concentrazione (30,9% contro 20%) e l’integrazione con il gruppo dei pari (54,9% contro 34,7%). La ricerca evidenzia inoltre il ruolo fondamentale di allenatori e insegnanti nel riconoscere tempestivamente i segnali di disagio, in un contesto in cui quattro adolescenti su dieci abbandonano la pratica sportiva entro i 14 anni.

Il valore educativo e sociale dello sport per le nuove generazioni

“I dati di emersi da questa ricerca – ha evidenziato Marco Riva – confermano ciò che il mondo dello sport vive ogni giorno: l’attività sportiva non forma soltanto atleti, ma contribuisce a far crescere ragazze e ragazzi più equilibrati, sicuri e capaci di costruire relazioni. Lo sport è uno straordinario strumento di prevenzione, educazione e inclusione. Non è un caso che la Costituzione italiana, con il nuovo articolo 33, ne abbia riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. La vera eredità di Milano Cortina 2026 sarà trasformare l’entusiasmo dei Giochi in opportunità permanenti per le nuove generazioni, investendo nella pratica sportiva e nelle persone che ogni giorno la rendono possibile sui territori”.