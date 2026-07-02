Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Marìka Surace
  • Ottimizzato per il web da: Marìka Surace

L’attività fisica aiuta i giovani lombardi a essere più sereni

Lo sport aiuta a crescere: questo il tema di un convegno organizzato a Palazzo Lombardia dalla Fondazione Niguarda

Picchi: lo sport è un fattore protettivo per la salute mentale dei giovani

Oltre 1.200 ragazzi lombardi raccontano che lo sport aiuta a crescere più sereni, favorisce relazioni positive e contribuisce al benessere psicologico. È quanto emerge dallo studio ‘Sport per Crescere’, presentato oggi a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

‘Sport per Crescere’: programma di prevenzione primaria per i preadolescenti

Realizzato dalla Fondazione Ospedale Niguarda insieme alla Fondazione Patrizio Paoletti, il progetto ‘Sport per Crescere‘ è un programma di prevenzione primaria rivolto ai preadolescenti che utilizza lo sport come leva educativa per sostenere lo sviluppo psicofisico e rafforzare le competenze personali e relazionali. A illustrarne la visione il presidente della Fondazione Ospedale Niguarda e direttore generale dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Alberto Zoli, e il presidente di Fondazione Patrizio Paoletti, Gianni Bernardi.

Tra i presenti anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, il presidente del Comitato regionale Coni Lombardia Marco Riva, la coordinatrice delle attività motorie e sportive dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia Daniela Fumagalli e Lara Magoni, membro della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo.

Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri anche Mauro Percudani, direttore della Psichiatria Asst Niguarda e Riccardo Bertollini, segretario Fondazione Ospedale Niguarda.

Picchi: Regione investe con decisione nel benessere dei giovani

Federica Picchi“Lo sport è un fattore protettivo per la salute mentale dei giovani – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – lo conferma anche lo studio di ‘Sport per Crescere’ della Fondazione Niguarda. Regione Lombardia investe con decisione in questa direzione, con 2 milioni di euro per ‘La Lombardia è dei Giovani 2026‘ e 5,6 milioni per ‘Giovani Smart‘, finanziando iniziative su formazione, sport, socialità e volontariato. Abbiamo anche attivato progetti che usano lo sport come antidoto alla violenza e strumento di legalità, in collaborazione con le federazioni di boxe, rugby e baseball. Grande attenzione è dedicata, inoltre, al legame tra sport e ambito sociosanitario, tramite iniziative con Federscherma e Fondazione Niguarda per la riabilitazione di pazienti oncologici. In molti contesti, lo sport si conferma una leva straordinaria di cura e rinascita”.

I risultati della ricerca sul territorio lombardo

Lo studio, condotto su oltre 1.200 ragazzi dagli 11 ai 14 anni residenti a Milano, nell’hinterland e in Valtellina, conferma il legame tra pratica sportiva regolare e benessere psicologico. Tra i giovani che praticano sport almeno tre volte alla settimana, la percentuale di chi si sente solo si dimezza quasi rispetto ai coetanei meno attivi (4,9% contro 9%), mentre chi dichiara di sentirsi spesso triste o infelice scende dall’16,9% all’8,1%. Migliorano anche la capacità di concentrazione (30,9% contro 20%) e l’integrazione con il gruppo dei pari (54,9% contro 34,7%). La ricerca evidenzia inoltre il ruolo fondamentale di allenatori e insegnanti nel riconoscere tempestivamente i segnali di disagio, in un contesto in cui quattro adolescenti su dieci abbandonano la pratica sportiva entro i 14 anni.

Il valore educativo e sociale dello sport per le nuove generazioni

“I dati di emersi da questa ricerca – ha evidenziato Marco Riva – confermano ciò che il mondo dello sport vive ogni giorno: l’attività sportiva non forma soltanto atleti, ma contribuisce a far crescere ragazze e ragazzi più equilibrati, sicuri e capaci di costruire relazioni. Lo sport è uno straordinario strumento di prevenzione, educazione e inclusione. Non è un caso che la Costituzione italiana, con il nuovo articolo 33, ne abbia riconosciuto il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico. La vera eredità di Milano Cortina 2026 sarà trasformare l’entusiasmo dei Giochi in opportunità permanenti per le nuove generazioni, investendo nella pratica sportiva e nelle persone che ogni giorno la rendono possibile sui territori”.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima