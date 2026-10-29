Nuovo Piano fitosanitario triennale per la Lombardia. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, il nuovo documento per il periodo 2027-2029. Il documento, partendo da un’analisi dei cambiamenti di scenario e di orizzonte strategico del Servizio fitosanitario, individua le principali priorità d’intervento.

Il precedente piano triennale fitosanitario 2024-2026, infatti, è in fase di conclusione e per Regione Lombardia è quindi necessario definire il nuovo Piano fitosanitario triennale 2027-2029, al fine di dare continuità di azione al servizio fitosanitario regionale.

Contestualmente, la delibera di giunta determina la spesa del ‘Piano delle attività fitosanitarie per il triennio 2027-2029”, che ammonta a euro 9.020.000 e trova copertura finanziaria nel relativo bilancio di previsione triennale 2026-2028. Più precisamente, per il 2027 gli stanziamenti definiti ammontano a euro 2.870.000, per il 2028 euro 3.050.000 e per il 2029 euro 3.100.000.

“Cambiamenti climatici, contesti di globalizzazione e commerci internazionali sempre più spinti – ha detto Beduschi – impongono una forte attenzione alla tutela della salute delle piante, del verde, del patrimonio forestale. Questo anche in coordinamento con i contesti nazionale e comunitario. Il nuovo Piano fitosanitario triennale risponde a tali esigenze, rafforzando le linee strategiche, i controlli ufficiali, le attività di prevenzione e controllo sul territorio per garantire sorveglianza e sicurezza sul territorio lombardo”.