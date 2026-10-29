Servizi specialistici per rafforzare il management, aprire nuovi mercati, innovare i processi produttivi e trasformare le idee dei giovani designer in prototipi. Regione Lombardia stanzia 500.000 euro per la seconda edizione del bando ‘Voucher di accelerazione’, rivolto alle Pmi della moda e del design. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari, i criteri della misura che punta a sostenere la crescita delle imprese e consolidare una rete di competenze sul territorio.

“Le imprese della moda e del design – sottolinea l’assessore Massari – devono affrontare mercati sempre più esigenti e individuare nuove opportunità di sviluppo. Avere al proprio fianco professionisti qualificati può fare la differenza nelle scelte strategiche, dall’organizzazione al posizionamento commerciale”.

“Vogliamo rendere accessibili – prosegue – competenze specialistiche e creare legami duraturi tra imprese, acceleratori e sistema regionale, rafforzando la competitività dell’intero comparto”.

Percorsi di accompagnamento della durata di quattro mesi

Dopo una prima edizione sperimentale finanziata con risorse FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), l’iniziativa prosegue con fondi del bilancio della Regione Lombardia. Le Pmi potranno accedere a percorsi di accompagnamento della durata minima di quattro mesi, erogati da incubatori e acceleratori iscritti nell’elenco regionale dedicato alla moda e al design, presso una sede in Lombardia. Il contributo a fondo perduto coprirà l’80% delle spese ammissibili, fino a 25.000 euro per impresa. La percentuale salirà al 90% per le Pmi a titolarità giovanile o con una presenza prevalente di giovani nel sistema di amministrazione. La dotazione di 500.000 euro è interamente stanziata sull’annualità 2027.

I percorsi potranno riguardare sviluppo commerciale, diversificazione produttiva, riorganizzazione aziendale, rafforzamento manageriale e sostenibilità ambientale ed etico-sociale delle filiere, con attenzione all’economia circolare e all’impiego efficiente delle risorse.

Un contributo specifico per gli under 35

Una linea specifica sostiene lo sviluppo, la prototipazione fisica e il lancio di nuovi oggetti di design ideati e/o progettati da designer under 35. Per questi progetti il contributo massimo potrà raggiungere 35.000 euro, includendo le spese per i compensi dei giovani designer, i materiali e le lavorazioni necessarie alla realizzazione del prototipo.

Idee che diventano prodotti, dialogo tra creatività e manifattura

“Vogliamo favorire l’incontro – chiarisce Massari – tra giovani designer e imprese capaci di trasformare nuove idee in prodotti. La prototipazione permette di verificare la qualità di un progetto e le sue possibilità di arrivare sul mercato. È un’occasione per alimentare il dialogo tra creatività e manifattura, valorizzando le competenze che contraddistinguono il sistema lombardo”.

I percorsi prevedono la presentazione dei risultati a Regione Lombardia, che potrà inoltre concordare l’esposizione dei prototipi in fiere, workshop ed eventi di proprio interesse. La condivisione delle esperienze contribuirà a consolidare la rete tra imprese, professionisti e operatori qualificati.

“La forza della moda e del design lombardi – chiosa – nasce dall’incontro tra capacità imprenditoriale, creatività e saper fare manifatturiero. Rafforzare i legami tra imprese, artigiani e nuovi talenti significa creare nuove occasioni di crescita e dare continuità a competenze che rendono il nostro sistema produttivo competitivo”.

I progetti dovranno essere completati e rendicontati entro 12 mesi dall’adesione e comunque entro il 31 dicembre 2027. Le modalità e i termini per presentare le domande saranno definiti con il successivo bando attuativo.