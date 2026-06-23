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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Piste ciclabili, 200.000 euro per nuovi collegamenti e passerelle

La foto mostra un gruppo di persone in bicicletta che attraversa una pista ciclabile immersa in un'area verde. Immagine utilizzata per l'articolo riguardante l'aggiornamento dell'elenco degli interventi finanziati dal Piano Lombardia: nuove piste ciclabili per Albiate (Monza Brianza) e Opera (Milano).

Lucente: tassello fondamentale per migliorare la qualità degli spostamenti Terzi: attenzione a grandi opere, ma anche infrastrutture di prossimità

Regione Lombardia conferma il proprio impegno per la mobilità sostenibile e la sicurezza della rete regionale di piste ciclabili, destinando 208.000 euro a interventi nei Comuni di Albiate (Monza Brianza) e Opera (Milano). Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, nell’ambito dell’aggiornamento del programma di interventi finanziati dal Piano Lombardia.

Aggiornamento del Piano Lombardia

Il provvedimento aggiorna l’elenco degli interventi per il potenziamento delle infrastrutture ciclabili, inserendo ulteriori risorse per l’annualità 2026. Nello specifico, i fondi finanzieranno la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra i Comuni di Albiate e Sovico (Monza e Brianza) e la costruzione di nuove passerelle sui corsi d’acqua artificiali ‘Cavo Biraghi‘ e ‘Cavo Lisone‘ nel Comune di Opera (Milano).

Lucente: contribuiamo alla crescita delle reti ciclopedonali regionali

L'assessore Lucente durante un intervento. Immagine utilizzata per articolo sulle nuove piste ciclabili di Albiate e Opera

“Con questo ulteriore stanziamento – ha dichiarato l’assessore regionale Franco Lucente – la Lombardia conferma la volontà di investire in una mobilità sempre più sostenibile, sicura e integrata. Le infrastrutture ciclabili, infatti, rappresentano un tassello fondamentale per migliorare la qualità degli spostamenti quotidiani, promuovere stili di vita sostenibili e rendere i territori più accessibili e connessi. Attraverso il Piano Lombardia – ha concluso – supportiamo gli enti locali nella realizzazione di opere che rispondono alle esigenze delle comunità e contribuiscono alla crescita della rete regionale delle ciclovie”.

Terzi: infrastrutture migliorano vita quotidiana cittadini

L'assessore Terzi durante un intervento. Immagine utilizzata per articolo sulle nuove piste ciclabili di Albiate e Opera

“Il collegamento tra Albiate e Sovico e le nuove passerelle previste a Opera – ha sottolineato l’assessore Terzi – rappresentano interventi che migliorano la mobilità locale e favoriscono collegamenti più efficienti tra Comuni”.

“Regione Lombardia – ha aggiunto – continua a sostenere progetti che rafforzano una rete ciclopedonale sempre più moderna, affiancando alle grandi opere una costante attenzione alle infrastrutture di prossimità che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini”.

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