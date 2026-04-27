Aggiornato prezzario lavori pubblici su nuova piattaforma digitale

A un anno dalla presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata, Regione Lombardia aggiorna il Prezzario dei lavori pubblici. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, rafforza uno strumento già all’avanguardia a livello nazionale.

La piattaforma, sviluppata attraverso un accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano, garantisce dal 2025 maggiore trasparenza ed efficienza, introducendo un modello innovativo di gestione delle voci di prezzo dei lavori pubblici. Il Prezzario regionale lombardo è infatti il primo ad essere concepito per consentire l’interazione diretta con i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, tra cui i sistemi di progettazione BIM (Building Information Modelling). La principale innovazione tecnica consiste nel fatto che ogni elemento (oggetto, manodopera, mezzo) è descritto attraverso un’anagrafica che definisce e ordina le relative informazioni.

Terzi: Regione è in prima linea nell’introdurre innovazioni che anticipano il mercato

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Terzi – si conferma in prima linea nell’introdurre innovazioni che anticipano i cambiamenti del settore e rispondono alle esigenze del mercato. Con questo aggiornamento rendiamo il Prezzario regionale uno strumento sempre più evoluto e pienamente digitale, in grado di semplificare concretamente il lavoro di imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti”.

Tra le novità dell’aggiornamento anche la Piattaforma prodotti, ossia un ampliamento della Piattaforma digitale Prezzario regionale dei lavori pubblici il cui accesso, libero e gratuito, consentirà ad imprese ed associazioni di disporre di funzionalità per poter trasmettere a Regione le informazioni dei propri prodotti, associandoli alle voci equivalenti.

L’attività di revisione e implementazione del Prezzario regionale

Nel corso del 2025, l’attività di revisione e implementazione del Prezzario regionale è stata significativamente ampliata, con interventi su numerosi ambiti, tra cui edilizia, impiantistica elettrica e meccanica, infrastrutture viarie, opere a verde e difesa del suolo. Il lavoro si è sviluppato attraverso un confronto costante con associazioni di categoria, Ordini professionali ed enti istituzionali, anche tramite specifici tavoli tematici, i cui contributi hanno portato anche ad interventi di semplificazione informativa delle voci.