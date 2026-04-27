Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà
  • Ottimizzato per il web da: Fausta Sbisà

Palazzo Lombardia, riunito comitato sviluppo impiantistica sportiva

impiantistica sportiva bergamo

Sottosegretario Picchi ha avviato il tavolo con oltre 50 stakeolder

Un confronto dedicato all’impiantistica sportiva a Bergamo con più di 50 rappresentanti di istituzioni, mondo accademico e operatori che si sono riuniti a Palazzo Lombardia per il primo incontro istituzionale del Comitato FSB Forum Italy, unica fiera italiana dedicata agli impianti sportivi. La manifestazione si terrà l’11 e 12 novembre 2026 alla Fiera di Bergamo.
Ai lavori ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.
Coordinati da Thomas Rosolia, AD di Koelnmesse Italia, e Novella B. Cappelletti, co-founder di Move City Sport, i lavori hanno confermato il ruolo del Comitato come luogo strutturato di ascolto e sintesi, utile a definire priorità, innovazioni e linee di sviluppo del comparto. L’incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento alla prima edizione di FSB Forum Italy

La fiera a Bergamo dedicata all’impiantistica sportiva

Per la prima volta Bergamo – ha sottolineato Picchi aprendo i lavori – ospiterà un nuovo appuntamento fieristico nazionale dedicato a ciò che è essenziale per lo sport: impianti e attrezzature. Un’iniziativa nata per soddisfare le esigenze del settore, sempre più bisognoso di interventi di ammodernamento e di rinnovo delle infrastrutture sportive esistenti ormai obsolete, ma che è anche un’eredità concreta delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026”.
Con 750.000 strutture sportive in Europa, di cui 77.000 in Italia, orientare investimenti, innovazione e metodologie di costruzione e riqualificazione è oggi una priorità strategica. In questo scenario, FSB Forum Italy si propone come piattaforma di raccordo tra sistema produttivo, istituzioni e stakeholder, per allineare visioni e competenze e sostenere la crescita del settore.

Lombardia eccellenza in Italia

“La Lombardia – ha ricordato Picchi – è un’eccellenza in Italia con 13.000 impianti (20% del totale italiano) e 41.000 aree sportive (30%). Ma, come nel resto del Paese, resta forte il bisogno di manutenzione e ammodernamento. Per questo abbiamo promosso un bando regionale da 100 milioni di euro, il più grande mai realizzato da Regione Lombardia”.
Confartigianato Imprese Bergamo sarà tra i patrocinatori della prima edizione di FSB Forum Italy, promossa da Koelnmesse.

L’evento si svolgerà in alternanza con la manifestazione di riferimento del settore a Colonia. Durante la FSB Forum Italy si affronteranno temi chiave come la riqualificazione degli impianti sportivi, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la progettazione di spazi accessibili a tutti.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima