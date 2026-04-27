Un confronto dedicato all’impiantistica sportiva a Bergamo con più di 50 rappresentanti di istituzioni, mondo accademico e operatori che si sono riuniti a Palazzo Lombardia per il primo incontro istituzionale del Comitato FSB Forum Italy, unica fiera italiana dedicata agli impianti sportivi. La manifestazione si terrà l’11 e 12 novembre 2026 alla Fiera di Bergamo.

Ai lavori ha partecipato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.

Coordinati da Thomas Rosolia, AD di Koelnmesse Italia, e Novella B. Cappelletti, co-founder di Move City Sport, i lavori hanno confermato il ruolo del Comitato come luogo strutturato di ascolto e sintesi, utile a definire priorità, innovazioni e linee di sviluppo del comparto. L’incontro si inserisce nel percorso di avvicinamento alla prima edizione di FSB Forum Italy

La fiera a Bergamo dedicata all’impiantistica sportiva

“Per la prima volta Bergamo – ha sottolineato Picchi aprendo i lavori – ospiterà un nuovo appuntamento fieristico nazionale dedicato a ciò che è essenziale per lo sport: impianti e attrezzature. Un’iniziativa nata per soddisfare le esigenze del settore, sempre più bisognoso di interventi di ammodernamento e di rinnovo delle infrastrutture sportive esistenti ormai obsolete, ma che è anche un’eredità concreta delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026”.

Con 750.000 strutture sportive in Europa, di cui 77.000 in Italia, orientare investimenti, innovazione e metodologie di costruzione e riqualificazione è oggi una priorità strategica. In questo scenario, FSB Forum Italy si propone come piattaforma di raccordo tra sistema produttivo, istituzioni e stakeholder, per allineare visioni e competenze e sostenere la crescita del settore.

Lombardia eccellenza in Italia

“La Lombardia – ha ricordato Picchi – è un’eccellenza in Italia con 13.000 impianti (20% del totale italiano) e 41.000 aree sportive (30%). Ma, come nel resto del Paese, resta forte il bisogno di manutenzione e ammodernamento. Per questo abbiamo promosso un bando regionale da 100 milioni di euro, il più grande mai realizzato da Regione Lombardia”.

Confartigianato Imprese Bergamo sarà tra i patrocinatori della prima edizione di FSB Forum Italy, promossa da Koelnmesse.

L’evento si svolgerà in alternanza con la manifestazione di riferimento del settore a Colonia. Durante la FSB Forum Italy si affronteranno temi chiave come la riqualificazione degli impianti sportivi, la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la progettazione di spazi accessibili a tutti.