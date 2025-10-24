Logo Regione Lombardia

Celebrati gli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato alla cerimonia per gli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza

Fontana: ogni vetrina illuminata è un presidio per il territorio

“Dalle botteghe storiche ai nuovi modelli di impresa: Sono lieto di celebrare 80 anni di passione e impegno di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, protagonista dell’evoluzione del terziario e della crescita della Lombardia. Un percorso che intreccia la storia sociale e culturale delle nostre comunità, in una profonda relazione di prossimità tra imprese e territorio”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Palazzo Castiglioni alla cerimonia per gli 80 anni di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Punto di riferimento concreto per le comunità lombarde

“Le realtà del commercio e dei servizi – ha sottolineato il presidente – rappresentano un punto di riferimento concreto per le nostre comunità, soprattutto in una società segnata dalla globalizzazione. Ogni vetrina illuminata racconta una storia, un pezzo della nostra Lombardia, ed è soprattutto un presidio anche sociale per il nostro territorio. Come Regione stiamo lavorando perché queste luci non si spengano, sostenendo chi ogni giorno contribuisce a tenere vive le nostre città”.

Dedizione e visione per un ecosistema solido

L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e imprenditori, a testimonianza del ruolo centrale di Confcommercio nel tessuto produttivo lombardo e nazionale. “Da questa grande partecipazione – ha concluso Fontana – emerge il valore aggiunto di Confcommercio volto al benessere collettivo: dedizione e visione che hanno contribuito a costruire un ecosistema solido, innovativo, capace di adattarsi ai cambiamenti e promuovere l’eccellenza del Made in Italy”.
