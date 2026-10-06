All’ospedale Valduce di Como 33 neonati in sei giorni

In soli sei giorni all’ospedale Valduce di Como ci sono stati 33 parti, 16 dei quali concentrati nelle ultime 48 ore. Un picco inatteso che ha portato medici e ostetriche ad assistere fino a otto donne in una sola giornata, a fronte di una media abituale di circa 2,5 parti al giorno.

Boom di nascite all’ospedale Valduce di Como

Un risultato particolarmente significativo in un territorio che, negli ultimi 15 anni, ha registrato una riduzione delle nascite di circa il 40%. Il dato del Valduce rappresenta quindi una bella e inaspettata novità e testimonia anche l’impegno quotidiano del Dipartimento Materno-Infantile nel costruire una relazione sempre più stretta con le famiglie.

Il progetto ‘Nascere in Centro’

Alla base di questo lavoro c’è una particolare attenzione al territorio, sviluppata negli anni attraverso il progetto ‘Nascere in Centro‘, nato circa sette anni fa dalla collaborazione tra l’ospedale Valduce e i consultori presenti a Como, Cantù ed Erba. Un percorso che mette in rete competenze diverse (medici, ostetriche, psicologi, assistenti sociali, logopedisti e consulenti) per accompagnare le donne durante e dopo la gravidanza.

Sempre al fianco delle nuove famiglie

L’obiettivo è essere concretamente vicini alle nuove famiglie, anche dopo il parto, attraverso visite a domicilio, sostegno all’allattamento e supporto psicologico, costruendo una presa in carico che prosegue oltre il momento della nascita.

Questa attenzione si traduce anche in iniziative dedicate alla cultura della nascita e alla relazione tra genitori e bambini. È il caso della mostra ‘Manteniamo il Contatto – I nostri primi mille giorni‘, promossa dal Dipartimento Materno-Infantile insieme a Fondazione Como Arte ETS, che porta all’interno dell’ospedale immagini e testimonianze dedicate ai primi momenti di vita e all’importanza del contatto tra mamma, neonato e papà.

Trentatré nuovi nati

Trentatré nuovi nati in meno di una settimana sono dunque un piccolo grande record, ma anche l’occasione per valorizzare un modello di sanità di prossimità che mette al centro la nascita, la famiglia e il legame con il territorio.