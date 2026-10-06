Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Good news
  • Ottimizzato per il web da: Simona Ambruosi
  • Ottimizzato per il web da: Simona Ambruosi

All’ospedale Valduce di Como 33 neonati in sei giorni

Infermieri e medici dell'Ospedale Valduce di Como dove sono arrivati, in soli sei giorni 33 neonati, 16 dei quali concentrati nelle ultime 48 ore

Il picco ha portato ad assistere fino a otto donne in una giornata

In soli sei giorni all’ospedale Valduce di Como ci sono stati 33 parti, 16 dei quali concentrati nelle ultime 48 ore. Un picco inatteso che ha portato medici e ostetriche ad assistere fino a otto donne in una sola giornata, a fronte di una media abituale di circa 2,5 parti al giorno.

Boom di nascite all’ospedale Valduce di Como

Un risultato particolarmente significativo in un territorio che, negli ultimi 15 anni, ha registrato una riduzione delle nascite di circa il 40%. Il dato del Valduce rappresenta quindi una bella e inaspettata novità e testimonia anche l’impegno quotidiano del Dipartimento Materno-Infantile nel costruire una relazione sempre più stretta con le famiglie.

Il progetto ‘Nascere in Centro’

Alla base di questo lavoro c’è una particolare attenzione al territorio, sviluppata negli anni attraverso il progetto ‘Nascere in Centro‘, nato circa sette anni fa dalla collaborazione tra l’ospedale Valduce e i consultori presenti a Como, Cantù ed Erba. Un percorso che mette in rete competenze diverse (medici, ostetriche, psicologi, assistenti sociali, logopedisti e consulenti) per accompagnare le donne durante e dopo la gravidanza.

Sempre al fianco delle nuove famiglie

L’obiettivo è essere concretamente vicini alle nuove famiglie, anche dopo il parto, attraverso visite a domicilio, sostegno all’allattamento e supporto psicologico, costruendo una presa in carico che prosegue oltre il momento della nascita.

Questa attenzione si traduce anche in iniziative dedicate alla cultura della nascita e alla relazione tra genitori e bambini. È il caso della mostra ‘Manteniamo il ContattoI nostri primi mille giorni‘, promossa dal Dipartimento Materno-Infantile insieme a Fondazione Como Arte ETS, che porta all’interno dell’ospedale immagini e testimonianze dedicate ai primi momenti di vita e all’importanza del contatto tra mamma, neonato e papà.

Trentatré nuovi nati

Trentatré nuovi nati in meno di una settimana sono dunque un piccolo grande record, ma anche l’occasione per valorizzare un modello di sanità di prossimità che mette al centro la nascita, la famiglia e il legame con il territorio.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima