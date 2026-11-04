4 novembre, Fontana al Centro Ospedaliero Militare di Milano

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha celebrato il 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, al Centro Ospedaliero Militare di via Saint Bon, a Milano, rendendo omaggio alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno servono il Paese, difendendone i valori, la libertà e la sicurezza.

“Questo presidio – ha sottolineato Fontana – rappresenta un esempio concreto di quanto le nostre Forze Armate siano vicine ai cittadini. Qui, ogni giorno, il personale militare mette competenze e professionalità al servizio della salute, garantendo assistenza e prestazioni sanitarie alla comunità”.

4 novembre al Centro Ospedaliero Militare, ‘casa’ della Folgore

Il Centro Ospedaliero Militare ospita attualmente anche i militari della Brigata Paracadutisti Folgore, impegnati a contribuire alla sicurezza della città.

“Due missioni diverse, – ha aggiunto il presidente – ma unite dallo stesso obiettivo: proteggere le persone, prendersi cura della comunità e garantire il benessere dei cittadini. È questo il significato più autentico del servizio al Paese, che vogliamo riconoscere e celebrare”.

“Grazie a tutte le donne e gli uomini – ha concluso Fontana – delle nostre Forze Armate” .