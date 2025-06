Inclusione scolastica, stipendi più alti per assistenti comunicazione

Regione Lombardia, al termine del tavolo tecnico svoltosi con Aci Welfare Lombardia, Federsolidarietà Confcooperative Lombardia, LegaCoop Lombardia e AGCI Lombardia, ha condiviso l’avvio di un adeguamento progressivo del contributo orario riconosciuto agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti del secondo ciclo di Istruzione e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Cosa prevede l’intervento su inclusione scolastica e stipendi per addetti all’autonomia

L’intervento – che risponde alla recente approvazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative – prevede, a partire dall’anno scolastico e formativo 2025/2026, un incremento pari a 1,50 euro/ora, con un ulteriore adeguamento a 3 euro/ora a regime dal 2026/2027. Il contributo regionale ai Comuni aumenterà proporzionalmente, garantendo così la copertura dei costi del servizio di inclusione scolastica.

Tironi: siamo intervenuti in modo concreto e strutturato

“Siamo intervenuti – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – con un investimento concreto, strutturato e condiviso con i principali rappresentanti del Terzo Settore. L’obiettivo è duplice: assicurare agli studenti con disabilità un accompagnamento professionale adeguato e riconoscere il giusto valore economico e formativo a chi svolge questo delicatissimo ruolo educativo”.

L’impegno di Regione Lombardia

Il nuovo impegno economico di Regione Lombardia ammonta a oltre 5 milioni di euro già dal 2025, con un incremento fino a oltre 10 milioni di euro annui dal 2026, a copertura di più di 3 milioni di ore di servizio erogate complessivamente sul territorio.

Le Linee Guida per i servizi di inclusione scolastica

L’adeguamento si inserisce in un percorso più ampio avviato nel 2023 con l’approvazione delle Linee Guida regionali per i servizi di inclusione scolastica, che fissano criteri uniformi in materia di costi, qualità e sostenibilità. In continuità con questo impianto, è stata recentemente approvata la DGR 4498 del 3 giugno 2025, che definisce lo standard professionale e formativo per l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, indicando le competenze e le conoscenze necessarie e il percorso formativo da seguire per accedere alla professione.

Un riconoscimento adeguato per questi professionisti

“Questo provvedimento – ha aggiunto Tironi – dà finalmente piena attuazione al riconoscimento del profilo professionale degli assistenti, delineando con chiarezza un percorso formativo nell’ambito dell’Offerta Formativa Regionale. Un’azione necessaria per rispondere alla grave carenza di personale qualificato e garantire, con continuità e qualità, il diritto allo studio dei nostri adolescenti con disabilità”.

Un’inclusione scolastica realmente efficace

Il tavolo ha infine espresso piena condivisione nel confermare l’adeguamento del costo medio orario e del contributo regionale, oltre all’impegno a collaborare all’attuazione del percorso formativo regionale previsto dalla DGR 4498/2025. Regione Lombardia conferma così il proprio impegno per un’inclusione scolastica realmente efficace, in sinergia con gli enti locali e le realtà del Terzo Settore, puntando su qualità, professionalità e responsabilità istituzionale.