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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
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Presentato l’adeguamento dell’orario estivo del servizio ferroviario

In foto un treno di Trenord: il trasporto ferroviario al centro della riunione della Conferenza regionale del TPL

Lucente ha presieduto riunione della Conferenza regionale del TPL

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha presieduto a Palazzo Lombardia la riunione della Conferenza regionale del Tpl – Trasporto pubblico locale. Tra i temi trattati, oltre alla situazione economica del servizio ferroviario, anche l’adeguamento dell’orario estivo e le principali interruzioni per i lavori di manutenzione della rete. All’incontro hanno partecipato i comitati dei pendolari, tecnici e dirigenti di Trenord, Ferrovienord, Rfi – Rete ferroviaria italiana, Atm – Azienda trasporti milanesi, agenzie del TPL e rappresentanti di province, comuni e associazioni di categoria e sindacali interessate.

Treni in Lombardia, Lucente: programmazione orario estivo mirata

In foto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente durante la riunione con il tavolo del Trasporto pubblico locale sul trasporto ferroviario“Abbiamo accolto le istanze dei territori – ha detto Lucente – e le necessità dei viaggiatori. Per questo l’adeguamento dell’orario ferroviario risponde in pieno alla volontà di una programmazione mirata e oculata del servizio, tenendo conto dei numerosi cantieri e interventi infrastrutturali che insisteranno nei prossimi mesi sulla Lombardia”.

“Il nuovo orario estivo – ha aggiunto Lucente – amplia ulteriormente l’offerta, in particolare verso le destinazioni turistiche della Valtellina, Como, Lecco e verso il lago Maggiore. Ma non solo: previsto il potenziamento del servizio nelle ore mattutine e serali, ampliando quindi la scelta per i viaggiatori”.

Aumenta anche l’offerta notturna

“Uno sforzo notevole – ha concluso Lucente – che vedrà poi, a partire dal mese settembre 2026, aumentare l’offerta notturna sulla Saronno-Milano passante-Lodi, sulla S9 Saronno-Seregno-Albairate e la riattivazione della R15 Seregno-Carnate. Interventi strategici per la Lombardia, che dimostrano ancora una volta la centralità del sistema ferroviario regionale, con numeri che non hanno eguali in Italia, visto che quotidianamente viaggiano con Trenord oltre 800.000 passeggeri e il sistema del trasporto pubblico locale permette di muoversi a più di 5 milioni di persone“.
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