Regione Lombardia a quota 1,5 milioni di follower sui social

Il ‘mondo social’ di Regione Lombardia raggiunge un nuovo traguardo superando quota un milione e cinquecentomila follower che la confermano come ‘regina’. Si conferma così il percorso di crescita della Comunicazione dell’ente anche grazie agli importanti riscontri ottenuti dal nuovo profilo TikTok e da canali specifici come LinkedIn. Risultati che proiettano la Regione verso un ulteriore crescita in vista delle Olimpiadi invernali 2026 con la Lombardia assoluta protagonista dei Giochi.

Il ‘mondo social’ della Regione Lombardia

A guidare il ‘mondo social’ i canali tradizionali: Facebook, con un totale complessivo di circa 900.000 follower, seguito da Instagram a quota 375.000.

Gallizzi: offerta social in tutte le piattaforme

“Siamo presenti con i profili di ‘Regione Lombardia’, ‘Lombardia Notizie’, ‘InLombardia’ e ‘Generazione Lombardia’ su tutti i canali – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione della Regione – offrendo, anche su YouTube e X, un’ampia e qualificata proposta che va dalle notizie quotidiane, alle iniziative e agli eventi, fino a informazioni di servizio utili al cittadino e alle imprese”. “E proprio essere anche strumento di servizio a supporto dei nostri utenti rende questa azione istituzionale sempre più importante” conclude Gallizzi.

Regione Lombardia regina della comunicazione social

Un successo, quello della Giunta Fontana, certificato anche quest’anno dalla classifica stilata da ‘DeRev’, società indipendente che si occupa di strategia, identità digitale e comunicazione sui social media, che ha incoronato la Lombardia come migliore Regione per la comunicazione social.

L’agenzia ‘Lombardia Notizie’

A tutto ciò si aggiunge l’azione di ‘Lombardia Notizie’ che ogni giorno diffonde comunicati stampa sul proprio giornale online e consultabili anche sui canali Whatsapp e Telegram.