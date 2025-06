A Vertova (BG) va in scena la caratteristica ‘Corsa col Cadùr’

Presentata oggi a Palazzo Lombardia la seconda edizione della ‘Corsa col Cadùr’, evento che unisce sport, cultura e tradizioni, in programma sabato 28 giugno a Vertova (BG): i corridori dovranno completare un percorso di circa 700 metri portando sulle spalle il cadùr, un bilanciere con due secchi d’acqua alle estremità, per un peso complessivo di 20 litri, cercando di non versare neppure una goccia. Previsti oltre 200 partecipanti e circa 2.000 spettatori.

Sport e tradizione, torna la ‘Corsa col Cadùr’ di Vertova

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti gli assessori regionali Barbara Mazzali (Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi Eventi) e Paolo Franco (Casa e Housing Sociale) e gli organizzatori Gianpietro Mutti e Mario Poletti.

Un momento di celebrazione collettiva

“La Corsa col Cadùr è l’esempio perfetto di come turismo e tradizione possano intrecciarsi – ha commentato l’assessore Mazzali – portando reciproci benefici. Nel solco del turismo esperienziale, questa corsa goliardica bergamasca mette al centro una vecchia tradizione, l’uso del cadùr, creando un’occasione di sport, spettacolo e soprattutto una festa di paese partecipata. Oggi le tradizioni offrono una straordinaria leva attrattiva per tenere vivi i piccoli centri come Vertova, regalando ai visitatori l’esperienza di sentirsi parte della comunità locale in un momento di celebrazione collettiva. Il turista moderno è attratto da ciò che è autentico, e spesso lo trova nei piccoli borghi lombardi, con le loro piazzette e vie caratteristiche, dove si respira l’aria di altri tempi e la bellezza di sapori e di saperi”.

La riscoperta di usanze antiche

“La Corsa col Cadùr è un evento che racchiude molti significati – ha sottolineato l’assessore Franco – coniugando lo sport con la cultura e con una rivisitazione delle tradizioni in chiave moderna. L’iniziativa rappresenta un valore aggiunto per le nostre montagne in termini di attrattività turistica. Valorizzare manifestazioni come questa significa sostenere il territorio e creare le condizioni per favorire un indotto economico a beneficio di chi vive e lavora in valle. La Corsa del Cadùr si inserisce in un contesto di riscoperta di usanze antiche, in grado di comunicare messaggi positivi alle nuove generazioni: i giovani partecipanti potranno capire quali sacrifici si affrontavano in un passato non così lontano per usufruire di un bene indispensabile come l’acqua, che oggi diamo per scontato. Ringrazio gli organizzatori per il grande lavoro che stanno svolgendo. Regione Lombardia è dalla loro parte”.