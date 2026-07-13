Regione Lombardia aumenta la sicurezza in venti comuni della provincia di Brescia, con interventi concentrati soprattutto in orario serale e notturno. Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, prende il via l’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Comune capofila di Desenzano del Garda (Brescia) per servizi straordinari di Polizia locale anche in altri 19 comuni della provincia. La misura, valida per il 2026, prevede un contributo economico da parte di Regione Lombardia pari a 60.000 euro per servizi straordinari di Polizia locale. Tra questi, sono previsti interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile nei territori dei comuni interessati.

La Russa: accordi in quest’area hanno già prodotto risultati positivi

“Gli accordi di collaborazione già promossi in quest’area – spiega l’assessore La Russa – hanno prodotto risultati positivi, rafforzando la capacità delle Polizie locali di intervenire in maniera coordinata e più efficace sul territorio. Per questo Regione Lombardia conferma il proprio sostegno a un progetto che coinvolge venti Comuni della provincia di Brescia e consente di intensificare i controlli soprattutto nelle fasce serali e notturne”.

“Il versante lombardo del Garda è interessato, in particolare durante il periodo estivo e nei giorni festivi, da un consistente afflusso turistico. Per questo – aggiunge La Russa – diamo sostegno concreto alle attività della Polizia locale, dai controlli stradali alle perlustrazioni, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei cittadini anche in zone molto affollate e in concomitanza di grandi eventi”.

Aumentano i controlli di Polizia locale, non solo a Desenzano del Garda: i Comuni coinvolti

I Comuni interessati dai servizi, oltre al capofila di Desenzano del Garda, sono Calvagese, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno e Tremosine.

Le Polizie locali, in accordo con la Prefettura di Brescia, effettueranno servizi di polizia stradale, attività di perlustrazione e prevenzione per assicurare l’utilizzo del territorio e delle aree destinate a Parchi, aree limitrofe alle stazioni del trasporto pubblico locale ferroviario, luoghi di aggregazione e siti di manifestazioni pubbliche.