Raccontare ciò che rende eccellente la sanità lombarda, dando voce alle persone, alle competenze e alle esperienze che ogni giorno fanno la differenza nella cura. Nasce con questo obiettivo ‘Eccellenti per tutti’, la nuova rubrica di Lombardia Notizie, realizzata in collaborazione con Polis Lombardia, dedicata alle realtà del sistema sanitario regionale che si distinguono per qualità dell’assistenza, tempestività degli interventi, capacità organizzativa e attenzione alla persona.

‘Eccellenti per tutti’, la nuova rubrica di sanità di Lombardia Notizie

Un viaggio dentro la sanità lombarda per conoscere da vicino strutture, percorsi di cura e professionisti che trasformano competenze ed esperienza in risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

La rubrica sarà accompagnata da brevi servizi video, pubblicati sui canali social di Lombardia Notizie, che attraverso le testimonianze di chi è ogni giorno in prima linea racconteranno che cosa rende eccellente la possibilità di cura in Regione Lombardia.

Prima tappa: la Breast Unit del Fatebenefratelli di Milano

Il primo appuntamento è dedicato alla Breast Unit dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, una realtà che punta sulla collaborazione tra ospedale e territorio per favorire l’accoglienza delle pazienti e la diagnosi precoce delle patologie mammarie. Al centro, un modello di presa in carico che aiuta a riconoscere tempestivamente i segnali sospetti di un tumore al seno e a facilitare l’accesso agli accertamenti diagnostici.

Il coinvolgimento dei medici di famiglia

Una nuova iniziativa chiamata ‘Breast Connection‘ prevede una formazione specifica e una checklist coinvolgendo i medici di medicina generale per aiutare ad individuare i casi che richiedono approfondimenti e indirizzare le pazienti direttamente al reparto oncologico dell’ospedale.

Hanno già aderito al progetto una cinquantina di medici di medicina generale. Il protocollo consente di accedere a una visita specialistica e agli eventuali esami successivi senza attese né necessità di prenotazione, con l’obiettivo di accelerare il percorso diagnostico e avviare tempestivamente le cure quando necessario.

Tempestività di intervento in caso di diagnosi

L’esperienza del Fatebenefratelli mette in evidenza il valore di una sanità capace di fare rete, integrare le competenze e accompagnare le persone nei momenti di maggiore bisogno. È questo il filo conduttore di ‘Eccellenti per tutti’: far conoscere le esperienze che qualificano la sanità lombarda e mostrare, attraverso le storie di chi le vive ogni giorno, come organizzazione, professionalità e attenzione alla persona possano tradursi in opportunità di cura più accessibili e tempestive per tutti i cittadini.