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Rafforzata la sicurezza nel Parco delle Groane: previsti più controlli

Una foto dall’alto del Parco delle Groane, in località Ceriano Laghetto, al centro dell'incontro fra l'assessore La Russa e i comandanti delle polizie locali

La Russa: rinnovato accordo tra Regione e Comuni che va avanti dal 2021

Regione Lombardia rafforza l’impegno per la sicurezza urbana e stradale nell’area del Parco delle Groane. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Comune di Limbiate, capofila dell’aggregazione di 16 comuni delle province di Milano, Como, Monza e Brianza e Varese e dell’Ente Parco Groane, per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana nel periodo agosto-dicembre 2026.

L’accordo di collaborazione, progetto Parchi e stazioni sicure

Test alcolemici ai conducenti, controlli sul rispetto del Codice della Strada e azioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sono tra le attività della Polizia locale che saranno potenziate nei Comuni che si affacciano sul Parco delle Groane grazie al progetto ‘Parchi e stazioni sicure’.

L’accordo di collaborazione, con Limbiate ente capofila, viene rinnovato per il sesto anno consecutivo e prevede l’organizzazione di servizi straordinari svolti in maniera coordinata dalle Polizie locali dei Comuni di Arese, Barlassina, Bovisio Masciago, Bregnano, Carimate, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Lazzate, Meda, Seveso, Senago, Solaro e Varedo, insieme all’ente Parco Groane, nel periodo compreso tra agosto e dicembre 2026.

L’assessore La Russa: Regione continua a investire su sicurezza e prevenzione

In foto l’assessore di Regione Lombardia alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenuto a sostegno della misura per rafforzare la sicurezza nel parco delle Groane“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore regionale Romano La Russa – rinnova il proprio impegno concreto nel contrasto allo spaccio e alla microcriminalità. Il sostegno ai Comuni delle aree limitrofe al Parco delle Groane prosegue senza interruzioni dal 2021 e produce risultati tangibili anno dopo anno. Continuiamo a investire in progetti condivisi con gli enti locali perché la sicurezza si costruisce attraverso il coordinamento istituzionale e una presenza sempre più efficace sul territorio“.

Sicurezza nel Parco delle Groane

“Con questo progetto – ha concluso La Russa – vogliamo restituire ai cittadini la piena fruibilità delle aree più sensibili, in particolare quelle vicine alle stazioni ferroviarie e le zone del Parco delle Groane interessate da criticità sotto il profilo della sicurezza urbana. Per la realizzazione delle attività Regione Lombardia ha stanziato 45.000 euro, destinati a finanziare, in particolare,  le ore di straordinario degli agenti impiegati nei servizi di controllo”.

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