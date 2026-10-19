Regione Lombardia aumenta la sicurezza e sostiene servizi straordinari e coordinati di Polizia locale nei Comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate e Civate, oltre ad un progetto tra i vigili e il Terzo settore per attività di prossimità sul territorio. Con una delibera di Giunta, approvata su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, si prevedono servizi integrati di sicurezza urbana della Polizia locale in tre Comuni della provincia di Lecco, oltre al capoluogo.

Inoltre, la Regione ha avviato un progetto di collaborazione tra Polizia locale e le associazioni del Terzo settore che coinvolge i Comuni di Lecco, Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario per presìdi di legalità nelle aree del lungolago e nelle aree lacustri dei territori coinvolti.

La Russa: presidiate le aree più sensibili

“Con queste nuove risorse regionali – ha spiegato l’assessore La Russa – rafforziamo la presenza della Polizia locale nella provincia di Lecco, sostenendo sia i servizi straordinari e coordinati di controllo, sia nuove forme di collaborazione con il Terzo settore. L’obiettivo è garantire una maggiore capacità di prevenzione, presidiare le aree più sensibili e contrastare i fenomeni di degrado”.

“La collaborazione tra Comuni, agenti e associazioni di volontariato – ha concluso La Russa – rappresenta un valore aggiunto per rendere più efficaci i controlli e assicurare una presenza costante e concreta, anche nelle aree del lungolago e nei territori affacciati sul lago”.

Servizi straordinari di Polizia locale

La finalità dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni di Lecco (capofila), Valmadrera, Malgrate e Civate prevede di rafforzare la presenza e la capacità operativa della Polizia locale attraverso servizi straordinari e coordinati di controllo del territorio, soprattutto in orari serali.

L’obiettivo è sostenere e aumentare la presenza della Polizia locale nelle aree sensibili e rafforzare la capacità di prevenzione dei fenomeni di degrado e insicurezza urbana. Per le attività straordinarie sono stati stanziati 25.000 euro.

Attività delle associazioni di volontariato

Prende il via un nuovo progetto di collaborazione tra Polizia locale e il Terzo settore per i Comuni di Lecco (capofila), Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario. Sono coinvolte le associazioni di volontariato dei Carabinieri (sezione di Lecco) e la Guardia Costiera ausiliaria (Regione Lombardia ODV), per servizi di prossimità sul territorio, con controlli congiunti e di supporto alla Polizia locale nelle aree del lungolago di Lecco e nelle aree lacustri di Valmadrera e Malgrate. Per l’iniziativa è previsto in contributo economico di 20.000 euro.