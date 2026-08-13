“Esprimo la mia più sincera vicinanza e solidarietà a Diego Monopoli, comandante della Polizia Locale di Rovellasca, rimasto gravemente ferito mentre svolgeva il proprio dovere durante un controllo stradale. A lui va il mio augurio di una pronta e completa guarigione. Insieme alla vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi della Polizia Locale”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sui suoi profili social.

“Quanto accaduto – commenta il presidente Fontana – è di una gravità inaccettabile. Chi svolge un servizio per la sicurezza della comunità deve poterlo fare nel rispetto e nella piena tutela della propria incolumità”. “La speranza – prosegue – è che le indagini possano portare rapidamente all’individuazione del responsabile e che la giustizia possa fare, velocemente, il proprio corso”. “Un abbraccio a Diego – conclude il governatore – e un grazie a tutti coloro che sono intervenuti per soccorrerlo e assisterlo”.