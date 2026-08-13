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Fontana: solidarietà a comandante Polizia locale di Rovellasca ferito

Solidarietà da presidente Fontana a Diego Monopoli, comandante della Polizia Locale di Rovellasca, rimasto gravemente ferito durante un controllo stradale.

Chi lavora per la sicurezza deve poter essere tutelato nella propria incolumità

“Esprimo la mia più sincera vicinanza e solidarietà a Diego Monopoli, comandante della Polizia Locale di Rovellasca, rimasto gravemente ferito mentre svolgeva il proprio dovere durante un controllo stradale. A lui va il mio augurio di una pronta e completa guarigione. Insieme alla vicinanza alla sua famiglia e a tutti i colleghi della Polizia Locale”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un post sui suoi profili social.

“Quanto accaduto – commenta il presidente Fontana – è di una gravità inaccettabile. Chi svolge un servizio per la sicurezza della comunità deve poterlo fare nel rispetto e nella piena tutela della propria incolumità”. “La speranza – prosegue – è che le indagini possano portare rapidamente all’individuazione del responsabile e che la giustizia possa fare, velocemente, il proprio corso”. “Un abbraccio a Diego – conclude il governatore – e un grazie a tutti coloro che sono intervenuti per soccorrerlo e assisterlo”.

 

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