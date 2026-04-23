Sport Lombardia accordo per impegno per impianti nelle carceri

Un particolare apprezzamento da parte di Regione Lombardia per la convenzione fra Panathlon Club Milano e Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria.

L’accordo prevede lo sviluppo e il potenziamento dell’attività sportiva negli istituti penitenziari dell’area milanese.

L’accordo è stato sottoscritto dal presidente del Panathlon Club Milano, Filippo Grassia, e dal Provveditore Maria Milano Franco d’Aragona, presente il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

L’accordo

L’intesa prevede il miglioramento delle infrastrutture, l’organizzazione di momenti formativi e la diffusione della cultura sportiva anche tra il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La convenzione è stata illustrata nel corso della serata organizzata a Milano presso ‘InGalera’, il primo ed unico ristorante in Italia realizzato in un carcere e aperto al pubblico.

Strumento concreto

“Lo sport negli istituti penitenziari – ha sottolineato Picchi- rappresenta una componente essenziale dei percorsi di cura e di reinserimento sociale. In un contesto come quello carcerario, che limita la libertà di movimento e presenta molteplici complessità, l’attività sportiva diventa uno strumento concreto per favorire equilibrio fisico ed emotivo”. “Lo sport – ha proseguito – aiuta a superare barriere e pregiudizi, sostiene la gestione delle emozioni e apre alla possibilità di costruire relazioni. È anche una via di riscatto: a volte basta vincere una partita – qualunque sia la disciplina – per ritrovare fiducia nelle proprie capacità e intravvedere la possibilità di un nuovo inizio”.

Hanno partecipato alla presentazione dell’accordo anche Maria Milano Franco d’Aragona provveditore Amministrazione Penitenziaria della Lombardia. Inoltre, Luigi Pagano, garante dei diritti delle persone private della libertà a Milano; Rocco Giorgianni, segretario generale Fondazione Milan. E anche Alberto Di Cataldo, direttore Dipartimento Risorse umane e Organizzazione, direttore Protezione Civile, vice direttore generale aggiunto Città Metropolitana di Milano. E Daniele Cassioli, campione del Mondo paralimpico di Sci Nautico; Rossella Padula, Uﬃcio Aﬀari Generali del Provveditorato. Inoltre Giorgio Leggieri direttore della Casa Reclusione Bollate, Claudia Giordani, Medaglia d’argento Olimpiadi Innsbruck, già vice presidente CONI e attuale Referente per Milano.