Paullese, 39,5 milioni per il tratto tra Paullo e Zelo Buon Persico

Regione Lombardia accelera sul completamento della strada statale 415 ‘Paullese’ promuovendo un accordo con Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) per portare avanti gli interventi del 2° lotto che ricadono nei comuni di Paullo (Milano) e Zelo Buon Persico (Lodi). L’obiettivo è aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma, consentendo di avvicinare l’avvio dei lavori di un’opera strategica per la mobilità lombarda.

L’Atto Aggiuntivo, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, prevede un contributo incrementato fino a 39,5 milioni di euro per la ‘tratta B’, rispetto ai 17 milioni inizialmente previsti, per consentire l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della gara entro il mese di giugno.

Terzi: opera prioritaria per la mobilità lombarda

“Con questo accordo – dichiara l’assessore Terzi – Regione Lombardia interviene con un rifinanziamento significativo della Tratta B pari a 39,5 milioni di euro per il completamento di un’infrastruttura strategica attesa da anni dal territorio, potendo eliminare in questa fase l’attuale semaforo di ingresso a Zelo Buon Persico e garantendo la continuità dei collegamenti ciclopedonali e la messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico”.

“La Strada Paullese – prosegue Terzi – è un asse viabilistico fondamentale che intercetta le due tangenziali dell’est milanese. Su questa direttrice, Regione Lombardia ha investito negli anni circa 285 milioni di euro per potenziare i collegamenti tra il Milanese, il Lodigiano e il Cremonese. Il nostro obiettivo è garantire tempi certi e procedure rapide per arrivare alla realizzazione delle opere, recuperando anche i ritardi che si erano accumulati nella precedente gestione dell’opera e trovando soluzioni politiche e istituzionali in grado di sbloccare l’iter degli interventi”.

Le nuove tempistiche dei lavori per la Paullese

Il nuovo cronoprogramma prevede l’approvazione del progetto esecutivo entro giugno 2026, l’avvio dei lavori nel febbraio 2027 e la conclusione degli interventi entro gennaio 2029.